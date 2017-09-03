بقلم: يوسف عبدالرحمن

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يوسف عبدالرحمن كما يصطفي الله سبحانه وتعالى من الناس رسلا وانبياء يرسلهم الى البشر برسالاته ويخصهم بأن يوحي اليهم ما يريد ان يبلغه لعباده، كذلك فإنه يختص من البلدان والدول ما يجعلها كريمة عزيزة على الناس، وهذه هي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لا بل المملكة العربية السعودية كرمها الله وأعزها، وإذا كان التاريخ يحدثنا عن ان سيدنا ابراهيم عليه السلام قد اتخذها مقرا ومقاما واقام فيها حينا وسكنا، فلا شك ان الانبياء السابقين له اتخذوها كذلك، فإن مكة والمدينة لهما مكانتهما في التاريخ والدين وعند كل مسلم. اليوم المملكة العربية السعودية هي قبلة الانظار بلا منازع، حيث فيها بيت الله العتيق، وفيها اكثر من مليوني مسلم يؤدون نسكهم وحجهم وتفثهم، وايضا فيها اكبر حركة تجارية تشهدها مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفيها شعائر الحج والعبادة. ان الحديث عن مكة يعني الآن ما يدور في الحج، حيث حديث القلب والروح والوجدان، فهي أشرف الاماكن المتصدرة للاخبار وتنقل الحجاج من ركن الى ركن وهم يؤدون عمرتهم وحجهم ومشاعرهم المقدسة، وهذا ما يفعله كل المسلمين في كل مكان، فهم يتجهون لها يوميا لأداء صلواتهم، وكذلك الحجاج حيث يزورون ويطوفون، وقفوا في عرفة ثم باتوا في مزدلفة، وهم يعيشون الآن ايام التشريق.

إلى قطار المشاعر المقدسة عودة ظاهرة افتراش الرصيف رغم التسهيلات المقدمة للحجاج على جسر الجمرات

أيام التشريق

بعد أن أدى الناس عمرتهم وبدأوا اعمال الحج واركانه ولبسوا الاحرام وقفوا في عرفة ثم طافوا وسعوا، منهم من كان متمتعا، وآخرون مفردون، ونفروا من عرفة وباتوا في مزدلفة ورموا الجمرة الكبرى وطافوا وسعوا وذبحوا واهرقوا دم الهدي والنذور، ويعيشون الآن ايام التشريق المباركة وما بها من رمي الجمرات الثلاث والدعاء بمنى، وعند اداء نسك الجمرات يقومون بالاكثار من التهليل والتكبير والتسبيح والتمجيد والذكر العظيم، وكثير منهم سيقومون غدا برمي جمراتهم متعجلين، وهكذا (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقونِ يا أولي الألباب ـ البقرة: 197).

الدعاء لكم

في هذه الايام المباركة، الدعاء لكل قارئ وقارئة بأن يكتب الله له حجة قادمة ليحظى ويعيش التشريف الحقيقي في العبادة ويؤدي فرضه ما استطاع الى ذلك سبيلا، وتبقى كلماتنا عاجزة عن شكر المملكة العربية السعودية مليكا وولي عهد وشعبا على ما قدموه لحجاج بيت الله الحرام من خدمات وإمكانيات، فالحجاج كلهم اليوم يدعون لله شكرا وحمدا وفضلا، ويخصون هذه الديار المباركة بجانب كبير من دعائهم بعد ان عاشوا اياما مباركة.

آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، وصدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الاحزاب وحده، بذلك نكون قد انتهينا من مناسك الحج، ومبارك لكل حاج أدى فريضته وأتم ركنا من أركان الاسلام الخمسة.

رمي الجمرات بطريقة التفويج عربات الإسعاف جاهزة لأي طارئ قائدو الدراجات النارية لمساعدة كبار السن



جهاز «النعال البديلة»خدمة جديدة.. وفكرة مبتكرة إشادة واسعة بالتسهيلات الكبيرة والمتنوعة التي قدمتها وتقدمها السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لأجل تيسير أداء ضيوف الرحمن لركن الحج بكل تفاصيله، وكما قال أمير مكة ومستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل إننا نهدف الى جعل الحج رحلة إيمانية يسيرة وسهلة لضيوف الرحمن. وكان لافتا تلك الفكرة الجديدة والخدمة الرائعة لحجاج بيت الله بوضع جهاز للذين يفقدون أحذيتهم بحيث يستطيعون من خلال هذا الجهاز الحصول على «نعال»، بديلة للضائعة ليستخدموها لحين شراء حذاء جديد، وحتى لا يصير هناك زحام بسبب عدد الحجاج والبحث عن «نعالهم» التي ضاعت.

حديث بين رجل امن و احد الحجاج رجال الامن يساعدون امراة مسنة في رمي الجمرات مساعدة احد المصابين بالربو

لقطات من مساعدات رجال الامن للحجاج

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