الدار البيضاء .. درة الغرب الأفريقي الجديدة علامة على الازدهار الحضاري والثقافي



الدار البيضاء: عاطف غزال

من الكويت، على حـــافة الخليج العـــربي، الى كازابلانكـــا (الــدار البيضـــاء) على حافـــة المحيط الأطلسـي كانت الرحلة الطويلة لاستكشـــاف أحـــد أعــرق بلـــدان الأرض، وصاحب التاريخ الضـــارب في القـــدم منـــذ آلاف السنيــن قبل الميـــــلاد.

أكثر من 10 ساعات من الطيران، عبر خط طويل يمتد على حافة المتوسط حطت الطائرة في مطار محمد الخامس، الوجوه مألوفة، متبسمة، مرحبة، إيماءات بالرأس وعبارات مقتضبة تحتضنك في الممرات وصولا الى الجوازات، دقائق قليلة ووجدنا أنفسنا خارج المطار وبدأت رحلة جديدة بالحافلة الى منتجع مازاكان.

طقس جميل، وطريق سهل مريح، على الجانبين الخضرة ممتدة، تقطعها مساحات من الأراضي الزراعية المعدة للحرث في انتظار أمطار الشتاء، مشاهد مألوفة ومنازل بسيطة وأجواء شبيهة بالريف المصري الى حد معين.

هذه إذن أرياف الدار البيضاء، تلك المدينــة التي تعد العاصمة الاقتصادية للمغرب واكبر مدنه، وثالث أكبر مدينة في افريقيا من حيث عدد السكــان، أسماها البرتغال الدار البيضــاء، وأسماها الإسبان كــازابلانكا، فاحتفظت بالاسمين، وباتت تدعى بهما معــا، وإن كان المغربيون يطلقون عليها اسم «كازا» اختصارا.

الدار البيضاء، تضم أكبر مطارات المغرب، وأهم موانئها، وتلعب دورا محوريا وحيويا في المغرب الحديث كما كانت دوما عبر التاريخ.

الخبير السياحي والعالم بتاريخ المغرب طلال محمد، أفاض في تعريفنا بالمدينة وحواضرها بدءا من عصور ما قبل الميلاد حيث الفينيقيون ثم القرطاج، وبعد الميلاد اسس العرب الأمازيغ المدينة وأسموها آنفا واستولى عليها البرتغاليون ثم الإسبان وأعيد بناؤها في عهد الدولة العلوية وعرفت بـ «الدار البيضاء».

مسجد الحسن الثاني

في شوارع الدار البيضاء الجميلة، كانت الرحلة، بداية بأحد أهم معالم المدينة، مسجد الحسن الثاني، يقول الخبير طلال محمد: انه ثالث اكبر مسجد في العالم، لكنه صاحب أطول مئذنة، وشيد فوق مياه المحيط ويسع نحو 25 ألف مصلٍ في الداخل و80 ألفا في الباحة.

ويضيف: المسجد بالفعل يشكل امتزاجا حضاريا ومعماريا مبهرا وثمرة لمجموعة متلاحقة من البنايات والمنشآت الإسلامية وبخاصة منها المغربية.

السوق القديم

جولة سريعة في السوق القديم كفيلة بالتعرف على عادات وتقاليد أهل الدار البيضاء والمغرب عموما.

مازاكان المغرب

من الدار البيضاء الى الجديدة، رحلة على ساحل المحيط الأطلسي، تستغرق نحو الساعة، ويستمر الخبير طلال محمد في تقليب صفحات التاريخ حيث كانت الجديدة منطقة احتلها البرتغاليون ونبدأ بها قصة صغيرة في القرن السادس عشر الميلادي، قبل الوصول للمدينة رصدنا سفينة شبه محطمة على الساحل، وهي سفينة فلبينية حطمتها الأعاصير وجنحت بها للساحل وذلك في ثمانينيات القرن العشرين.

ويستطرد طلال محمد: حرر المغربيون المدينة في القرن الثامن عشر وظلت مهجورة 50 عاما، لكنها في الغالب حافظت على الطابع البرتغالي حيث المسقاة البرتغالية التي يحكى انها كانت تستعمل كمخزن لمياه المطر وايضا كمكان سري للبرتغال ولم تعرف الا حينما أراد احد التجار اليهود من سكان المنطقة توسيع دكانه وبنزعه للجدار الخلفي للدكان انفجرت المياه نحوه فاكتشف مكان المسقاة وهي مزار للسياح الآن داخل الحي البرتغالي او «الملاح» كما يسميه أهالي المنطقة.

مازاكان عالم من الأحلام

على بعد 90 كيلومترا جنوب مدينة الدار البيضاء، وعلى شاطئ المحيط الأطلسي، في واحة طبيعية على طول شاطئ الحوزية يقع المنتجع المغربي المذهل مازاكان، والذي وضع حجر أساسه الملك محمد السادس، رغبة منه في جعل مدينة الجديدة أحد الأقطاب السياحية التي تزخر بها المملكة.

المنتجع يضم خمسمائة غرفة وملعب الغولف ومنتجعا صحيا الى جانب أنه أكبر مراكز المؤتمرات في الجهة، وستا وسبعين فيلا خاصة.

لعشاق المغرب يعد منتجع مازاكان منطقة جديرة بالاكتشاف، وجهة جديدة لمحبي لعبة الغولف والمنتجعات الصحية، جميلة وممتعة على مر الفصول.

مكان ساحر لا مثيل له!

بني منتجع مازاكان على أرض معتدلة الانحدار مساحتها 250 هكتارا، على ضفاف شاطئ يبلغ طوله 7 كيلومترات، ويتميز المنتجع بجدرانه ولونه الأمغر وسقف بناياته المزينة بقرمد مدينة فاس ولونه الأخضر الأصيل، مما يمنحه صورة مدينة عتيقة، متسترة في قلب هذه الواحة حديثة التكوين، بين الحدائق وبركات المياه، تتكون هذه الاقامة الفخمة مما لا يقل عن خمسمائة غرفة وجناح تطل على الفناء وملعب الغولف والمحيط.

ويضم المنتجع على طوابقه الأربعة 468 غرفة، مساحة كل واحدة بين 42 و44 م2، ويضم أيضا عشرين جناحا، مساحة كل واحد فيها 82م2، وجناحين لرجال الأعمال بمساحة قدرها 140م2، وثمانية أجنحة من صنف سفير مساحة كل واحدة منها 231م2، وأخيرا في الطابق الخامس، جناحان ملكيان على مساحة قدرها 342 م2، يمتدان على مدى ركني المبنى ويمتازان باطلالة خلابة تحبس الأنفاس على المحيط الاطلسي، في وسط المنتجع، يمكن للزائر الاسترخاء في حوض السباحة الضخم ثم وأينما حل تقابله ابتسامة العاملين.

تصميم الغرف مستوحى من المعمار العربي الموري الخالص وهي في نفس الوقت مريحة ورحبة ومتطورة مجهزة بمعدات حديثة (قنوات فضائية، شبكة واي فاي) ثمانون بالمائة من هذه الغرف متصلة ببعضها البعض لتسهيل حياة العائلات.

وقد ركز مصممو الديكور (مكتب ويلسون وشركاؤه) على فن الحياة المغربي (حمامات واسعة وأغطية من القطن الناعم للفراش) واستغلوا في ذلك مواهب حرفيين محليين.

الطبخ المغربي

يفتح مطعم «مرجانة» أبوابه مساء ويستقبلكم لتناول العشاء وتذوق أطباق الطاجين المغربية الشهيرة، والبسطيلة بغلال البحر، والكسكس وخضاره السبع التي ستبوح لكم بكل أسرارها.

بين دفء الوسائد وأريحية الأرائك، في ديكور شرقي رحب، نتذوق مع العائلة أو الأصدقاء الأطباق الشهية التي تعدها رئيسة الطباخين ليلى حسونة، ومنها: المشوي، والبريوات (أوراق بريك محشوة وهي أوراق رقيقة من العجين)، وشربة الحريرة بالحمص، والدجاج بالليمون، وأسياخ لحم الضأن، والشربات بالزعفران، الكل مصحوب بكل ما تنتجه منطقة دكالة من غلال (ثلاثة وعشرين نوعا)، وخضار وتوابل. كما نجد أيضا في قائمة المأكولات، كل أطباق العالم.

مطعم Sel de mer يتوج في الطبخ المحلي مع عدد وافر من الأسماك وغلال البحر المتواجدة في المنطقة: محارات الوليدية، صيد اليوم مطهو على البلانشا، أو باستعمال تقنية قشرة الملح، أو في الفرن.

وفي جو دافئ وحميمي، يقترح مطعم La cave على زواره قائمة مأكولات مستوحاة من المطبخ الفرنسي في تجربة بيسترو (مطعم فرنسي صغير) أصلية. بغض النظر عن قائمة المأكولات اللذيذة.

Al Firma تعيد خلق ديكور مزرعة مغربية تقليدية في قلب المنتجع، وتقترح على روادها أطباقا مغربية مطبوخة بمنتجات عضوية مجنية من بستانها، في جو شرقي يذكرنا بقصة ألف ليلة وليلة لتناول العشاء في الحدائق، تستضيفكم خيمة بربرية تحت وميض المصابيح المغربية ونجوم السماء وعلى صوت أوتار العود.

٭ مطعم L›Oasis الموسمي على حافة حمام السباحة، أفضل مكان لتناول وجبة خفيفة: مقبلات باردة وساخنة، دجاج مشوي مع سلطات، لحوم وأسماك مشوية مقدمة في شكل لفّات لتمكين الجميع من تناول الغداء أينما شاء، على طاولة المطعم أو على كرسيه أمام حمام السباحة.

٭ في ملعب الغولف، «مازاكان كلوب هاوس» الرائع يفتح لكم أبواب المطعم وشرفته المطلان على البحر لتناول الطعام قبل اللعب أو للاحتفال بالفوز بعد ضربة موفقة.

٭ Chiringuito Beach Club مطعم شاطئ ذو لهجة إسبانية يقترح عليكم أطباق المقبلات الإسبانية Tapas، والباييلا والكوكتيلات تحت أنغام الموسيقى، قبالة المحيط.

٭ في فصل الصيف، نستمتع بالاطلالة الخلابة على المحيط الأطلسي ونتناول الغداء بين رمال الشاطئ في مطعم Beach Beah Barbecue أو في «مطعم البيتزا» لمحبي البيتزا المطهية على الحطب.

الطهو الفرنسي

٭ يقع مطعم فوشون باريس في قلب الأتريوم، في تصميم ساحر يمزج ما بين الوردي والأبيض والفضي على مساحة إجمالية قدرها أربعمائة متر مربع.

منتجع صحي

بين حدائق النخيل وأشجار البرتقال، يدعوكم المنتجع الصحي مازاكان، المتميز بهدوئه وسكينته، للاستمتاع بلحظات «لكم وحدكم» تكتشفون خلالها سر الجمال المغربي الذي تناقلته الأجيال: غسيل بالصابون الأسود وكيس الحمام التقليدي المغربي، تدليك بزيت الأركان على طاولة رخام دافئ، حمام البخار بفوحان الأوكالبتوس.

كما تكتشفون كذلك منتجات طبيعية محلية ممتازة للعلامة التجارية Les sens de Marrakech.

ملعب الغولف على حافة المحيط

ملعب الغولف بثماني عشرة حفرة ومجموعة ضربات يساوي 72، والذي يمتد على ثلاثة كيلومترات من الشاطئ، صممه اللاعب الجنوب أفريقي الشهير غاري بلاير، الفائز بلقب الماستر في ثلاث مناسبات.

هذا الملعب المصنف في فئة ملاعب اللينكس (وهي ملاعب توجد عادة على حافة الشواطئ أو بين الكثبان الرملية، وتتميز عادة بصعوبتها نظرا لعامل الرياح وقلة كثافة العشب) يطابق تماما كفاف الكثبان الرملية والتضاريس.

مملكة الأطفال

في منتجع مازاكان - للعثور على نوادي كيدز كلوب وكلوب راش، يكفيكم الإنصات لضحك الأطفال واتباع صداه حتى حوض السباحة المخصص لهم.

هناك تجدون نوادي مختلفة حسب عمر الطفل، نادي بايبي كلوب المفتوح كل يوم من التاسعة صباحا وحتى السادسة والمخصص للأطفال من عمر ثلاثة أشهر وحتى أربع سنين، نادي كيدز كلوب المفتوح كل يوم من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء والمخصص للأطفال من سن الرابعة وحتى سن الاثنتي عشرة.

مركز للمؤتمرات

يمكن لمركز المؤتمرات الممتد على مساحة قدرها ألفا متر مربع والقابل لإعادة الهيكلة بالكامل، أن يستضيف ألفا وثلاثمائة شخص في تركيبة المسرح وألفا ومائة شخص في قاعة الأكل.

ويمكن للمركز أن يستقبل كل أنواع الأحداث: المؤتمرات، والندوات، واجتماعات مجلس الإدارة، وحملات الاستقبال، والمهرجانات والفعاليات المؤسساتية والخاصة.

ويوفر المركز لمستخدميه: قاعة جلسات عامة مساحتها ألف ومائة وثلاثون مترا مربعا لا تحتوي على أعمدة بارتفاع سقف قدره ستة أمتار وثلاثون سنتيمترا، يمكن إعادة هيكلتها على شكل ثلاث قاعات مساحة كل واحدة فيها ثلاثمائة وخمس وسبعون متر مربعا، كما يوفر المركز كذلك قاعة محاذية مساحتها مائتان وسبع وسبعون مترا مربعا يمكن تقسيمها الى ثلاث قاعات مساحة الوحدة اثنان وتسعون مترا مربعا.

و«قاعة اجتماعات مجلس الإدارة» مساحتها أربعة وثمانون مترا مربعا، والعديد من القاعات الفرعية بطاقة استيعاب بين عشرة واثني عشر شخصا، بالاضافة الى صالة واسعة وحدائق شاسعة للاستراحة بين الاجتماعات أو للـ «غاردن بارتي» إذ يمكن خصخصتها.

76 فيلا

صمم المهندس المعماري المغربي الشهير جمال عمري العلوي فيلات مازاكان، وعددها ست وسبعون، بنمط تصميم معاصر ليس له مثيل في المغرب. وحتى تجعل من عملية إضفاء طابع شخصي على مساحات تلك الفيلات أمرا استثنائيا، أبت شركة التصميم المعماري الشهيرة الا أن تجعل من المشروع عملا فنيا غير مسبوق ذا نمط كاليفورني أو معاصر حسب الفيلات، وتجدر الإشارة إلى أن تسعين بالمائة من الفيلات بيعت.

جهد مشكور فارس الرحلة

شكر واجب، وكبير، نرفعه إلى «دينامو» المنتجع، الزميلة خديجة الادريسي التي أشرفت على تسيير برنامج الرحلة إلى المنتجع و«الجديدة» ومدينة الدار البيضاء، والشكر موصول للموهوبة هند كارس التي مثلت النموذج المغربي المبدع.

كان الزميل فراس (مشرف المجموعة) هو بحق فارس الرحلة ولم يتوان في تلبية طلبات الفريق والسعي لضمان راحتهم والتنسيق مع إدارة المنتجع لتوفير برنامج متميز. فشكرا له، وشكرا للزميلة ميرفت وفريق «فيرتشو» على جهودهم.