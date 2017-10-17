بقلم.. يوسف عبدالرحمن

y.abdul@alanba.com.kw





أطفال البنجاب







باكستان بلد سياحي دون سياح!

مع الزميل جاسم مطر في فندق بمنطقة بيشاور



وهناك لباكستان وجه آخر مفقود في الجانب السياحي..باكستان من أغنى دول العالم في «المقدرات السياحية» لكن لربما هذا يلقي بالمسؤولية على الحكام الذين توالوا على رئاستها وأهملوا عن قصد أو عمد أو إهمال هذا الجانب الاقتصادي المهم!باكستان اكتفت بأن تكون محطة تجارية وتعليمية وعلاجية فقط ومنعت ترويج نفسها كدولة سياحية ولربما لهذا أسباب كثيرة يعلمها أهل هذا القطاع الحيوي!باكستان اكتفت بأن تكون «مدخلا» لأفغانستان مما جعلها في نظر الكثير من شعوب العالم «بوابة لدخول الإرهاب» لكن الواقع من يزورها ويعيش مع ناسها هم «ودودون للغاية» شعب كريم مسلم مضياف المساجد منتشرة للاسر المحافظة.

الحواة ينشطون في كراتشي

باكستان عرفت اليوم بأنها الأعلى عالميا في عدد اللاجئين الموجودين على أراضيها تفيد الأرقام المعلنة بان العام الماضي دخل باكستان 648 ألف شخص منهم فقط 95 ألفا بهدف السياحة!باكستان دولة ثرية بجمال الطبيعة الخلاب ومناظرها مثل مدنية «مري ـ سواد» وغيرها من المدن ذات الطابع المختلف وفيها فنادق ومطاعم ولكن تحتاج الى تنوع ومستويات من هذه الخدمات اللوجستية في المجال السياحي.

باكستان تصلح للسياحة لكنها تفتقر الى التسويق السياحي للأسف!عزيزي القارئ سأصحبكم معي في «جولة سياحية» الى باكستان.

باكستان.. الوجه الآخر

تعرف باكستان رسميا باسم جمهورية باكستان الإسلامية وهي دولة آسيوية جارة لأفغانستان وإيران والصين وهي سابع أكبر قوة مسلمة على مستوى العالم وتملك سلاحا نوويا متطورا، أما في الاقتصاد فإنها تحتل اليوم المرتبة السادسة والعشرين عالميا وقد نالت استقلالها عام 1947 لعل ما يميز باكستان «البهارات» فهي جزء من ثقافة هذا البلد العريق، كما ان الزراعة تقدر نسبتها بحوالي 26% من اجمالي الأراضي وفيها غابات طبيعية وثروة حيوانية وزراعية ولديها «الذهب الأسود» وفحم حجري وثروات معدنية وصناعات ثقيلة مما جعلها محط أنظار الشركات العالمية، حيث توفر لها الصادرات الخارجية سنويا (800 مليون دولار).

عربة نقل سياحية في إسلام أباد

إزاحة الثلوج في مري

بحيرة في لاهور



منطقة سواد.. جمال وروعة



معلومات أساسية

باكستان ومعناها الأرض الطاهرة النقية ويبلغ عدد سكان باكستان حاليا حوالي 172.8 مليون نسمة حسب إحصاء عام 2008 ومعدل النمو السكاني 1.999 وقد بلغ الناتج القومي 411 مليار دولار حسب احصاء عام 2007، وكان الناتج القومي الاجمالي 143.7 مليار دولار، وشكلت الزراعة 20% والصناعة 26.6% والخدمات 52.8%، وبلغت القوى العاملة 48.23 مليون نسمة ومعدل البطالة 5.6% حسب تقديرات 2007، واحتياطي الذهب والعملات الصعبة 15.69 مليار دولار.

حقائق غائبة

باكستان ورثت حضارات قديمة واديانا ومنها الدين الاسلامي، وتبلغ نسبة المسلمين 97.7%، ولديها اليوم اثنان من اكبر الموانئ العالمية، وتعاقب عليها اكثر من رئيس اولهم محمد علي جناح والرئيس ايوب خان، واكثرهم شعبية الرئيس ضياء الحق، وهناك برويز مشرف وبنازير بوتو، والعلم الباكستاني لونه اخضر غامق وله شريط عمودي ابيض، وعاصمة باكستان هي إسلام آباد.









الأقاليم الباكستانية

السنديون يتكلمون اللغة الأرودية وعاصمتهم السندية كراتشي، اما البنجابيون فعاصمتهم مدينة لاهور، اما البلوش (بلوشستان) فعاصمتهم مدينة كويته، اما البشتون الذين يتكلمون البشتون والفارسية والهندوكية فعاصمتهم مدينة بيشاور.

تعتبر اسلام آباد العاصمة الفيدرالية واهلها من مناطق مختلفة انشئت في العام 1958 اثناء حكم الرئيس ايوب خان، ويتحدث معظم سكانها اللغة الأرودية.

منطقة مري تأخذ بالألباب

أشهر المدن

تضم باكستان مدنا جميلة ومختلفة منها اسلام آباد العاصمة وكراتشي وروالبندي ولاهور وبهاولبور وملتان وفيصل آباد ودير غازي خان وجان بور واحمد بور وسيال كوت وسرقوده ورحيم يارفان وحيدر آباد وكويته وبيشاور.

نسيج باكستاني مميز

الملابس

ما يلفت النظر هو الزي الوطني الباكستاني الذي يرتديه الرجال والنساء في جميع المحافظات (البنجاب ـ السند ـ بلوشستان ـ خيبر)، غير ان اليوم دخلت «الموضة العصرية» واصبحت مزيجا من القديم والحديث، ومع الاخذ بالتطور رغم ان الهوية الباكستانية مازالت متصدرة في الملابس باعتبارها رمزا للتقليد الاصيل وليس بالاخذ من الاشكال الحديثة، وقد لاحظت ان الملابس هي قضية ثقافة باكستانية.

التحضر





زاد حاليا التحضر في باكستان عما شاهدناه في اوائل الثمانينيات، وتطورت القرى وزحفت القوى العاملة الفقيرة نحو المدن والعواصم، بل الهجرة امتدت الى الخارج الى اميركا واوروبا، وهذا راجع طبعا لتعقيدات سياسية واجتماعية واقتصادية، والثورات التي حصلت والتطورات السياسية وعوامل كثيرة اخرى في غالبها اقتصادي، وقد استقبلت اوروبا واميركا كثيرا من اللاجئين وطالبي اللجوء واليوم باكستان تحصد عوائد تحويلات العاملين في الخارج بما يقدر بحوالي 13 مليار دولار في مساهمة من الباكستانيين العاملين في الخارج لدعم اقتصاد بلادهم.









الأماكن السياحية

زرت مدينة اسلام آباد اكثر من مرة وهي عاصمة دول باكستان وتتمتع بالكثير من المناظر الطبيعية الجميلة وهي مدينة منظمة وشوارعها نظيفة وتحيط بالمدينة هضبة بوتاهار وتلال مارجالا والتلال السفحية لجبال الهيمالايا وبها أنواع مختلفة من الطيور والحيوانات اشهرها الايل والنيص وبها معالم سياحية ودينية وثقافية وترويحية ويعود تاريخها إلى العصور القديمة وأهم الأماكن مسجد الملك فيصل ومتحف لوك فيرسا والنصب التذكاري لباكستان ومتحف الجيش الباكستاني ومتحف تاكسيلا وحديقة ايوب الوطنية وقرية Nurpur Shahan وحفريات الموقع الاثري تاكسيلا وتلال مارجالا.

تلفريك في مري





مري «سويسرا» باكستان

تقع مدينة مري في باكستان بمنطقة جبلية، إذ تبعد عن العاصمة الباكستانية إسلام آباد 60 كم.

تعتبر مري من أشهر المدن الباكستانية، ويتوافد اليها السياح في فصل الصيف خاصة بسبب اجوائها الجميلة، ويبلغ ارتفاعها نحو 7500 قدم عن سطح البحر وتبعد عن مطار اسلام آباد 75 كيلومترا ومطار بيشاور 235 كم ومطار مظفر آباد 68 كلم.

من أهم معالم المدنية شارع مال، وهو شارع يقع في وسط مري ويحتوي على العديد من المتاجر والمطاعم التي تقدم مأكولات متنوعة من مطابخ عالمية مثل المأكولات الباكستانية، الأفغانية، الغربية والصينية، وتفتح من 9 صباحا إلى 2.30 عصرا.





يحتوي الشارع ايضا على علامات تجارية وفنادق وبأسعار تناسب ميزانيتك حيث توجد فنادق رخيصة في مري وفخمة حسب طلبك وتتراوح ما بين 100 دولار إلى200 دولار حسب المواسم.

وتعرّف مدينة (مري) اليوم بأنها قبلة حديثي الزواج وهي المحطة الأولى ما بين العواصم المعروفة في باكستان.





ومن الأماكن المشهورة في مري والتي يتوجب زيارتها (موقع بندي) وسمي بهذا الاسم لأن مدينتي راولبندي واسلام اباد تظهران من خلال الموقع حيث يستطيع السائح التمتع بالمناظر الخلابة للمدينتين.

عدا عن ذلك، يوجد تلفريك بمدنية مري حيث يستطيع السياح الاستمتاع بالمناظر الخلابة للمناطق الجبلية والمساحات الخضراء والطبيعية.

المنطقة الساحرة تكتسي جبالها باشجار الصنوبر وتحتوي على ينابيع المياه العذبة والشلالات التي جعلت منها بحق جنة على الأرض واحدة من أجمل بقاع العالم.

ومن أشهر فنادقها فندق لوكوود هوتل موري وفندق: pearl Continental Hotel Bhurban وبها تباع جلود الثعالب وبعض الحيوانات الجبلية وتحتاج إلى زيادة في الفنادق وتنوع في المطاعم.

وفوق ميري منطقة سواد وهي تشبه إلى حد كبير البيئية السويسرية.





الثقافة والأدب

باكستان من الدول التي اهتمت بالثقافة والأدب لتنوع أقاليمها وأطياف شعبها وتأثر الأدب في باكستان بما مرت به من تحولات وكلنا يذكر الشاعر الوطني محمد إقبال واشعاره التي ترجمت الى اكثر لغات العالم.

المطبخ الباكستاني

باكستان مرت عليها غزوات اباطرة مثل المغول ولهذا فالمطبخ الباكستاني متأثر كثيرا بالمطبخ الشرقي لآسيا الوسطى والشرق عموما والهند, كما ان التوابل نكهة ملازمة للاعشاب مما يعطي الاطباق مذاقا خاصا كما ان (الچباتي) متصدر انواع الخبز المعروفة كما ان (الشاي والحليب) لهما شعبية طاغية وتؤخذ يوميا إضافة إلى الحلوى ولعل اشهرها (سوهان) وهو الطبق الشعبي الحلو المتصدر في البنجاب وعموم باكستان.

الرياضة

تتصدر رياضة الهوكي ولها شعبية كبيرة ولهذا تفوز وتحقق باكستان كثيرا من الجوائز العالمية في هذه الرياضة تليها لعبة الكريكيت وهي اللعبة الشعبية الأولى وقد فازت باكستان بلقب بطولة كأس العالم مرتين في عامي 1987 - 1996 وتملك باكستان ملاعب لهذه اللعبة المنتشرة.

وهناك من يمارس الاسكواش ولعبة البولو الشعبيـــــــة والملاكمة والبلياردو والسنوكر والتجديف والتنس وكرة الطائرة والسلة التي لها جمهور عريض في لاهور وكراتشي.

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