تعد مقاطعة أورانج - كاليفورنيا موطنا لـ «الفخامة المريحة» في الولايات المتحدة الأميركية مع منافذ البيع بالتجزئة الراقية، المتنزهات الشهيرة على مستوى العالم، الفنادق والمنتجعات ذات الخمسة نجوم ومتعددة الجوائز، جنبا إلى جنب مع ساحلها المذهل والطقس الجميل على مدار العام، وبهذا الغرض تفتح المقاطعة ذراعيها للأطفال من كل الأعمار ليتمكنوا من التمتع بأوقات لا تنسى من خلال قائمة من التجارب العظيمة والمثيرة.

كما أن مناطق الجذب السياحي في مقاطعة أورانج كاونتي ملتزمة باستمرار بتوفير أفضل البرامج الترفيهية والتعليمية للعائلات وأطفالها، ولا سيما أولئك الذين يأتون من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.

ومن الأماكن التي تلهم الأطفال مركز سانتا آنا ديسكفري للعلوم، الذي يقدم مهارات التدريب العملي على حب الاكتشاف وبعض الخبرات عن المشاركة التفاعلية في المتحف.

ويتميز هذا الصرح بـ 120 معرضا عمليا، بما في ذلك مغامرة الديناصور المشوقة. جاست دوان وبويرس كيدسيوم التي تدخل الأطفال إلى الثقافات المختلفة من العالم وذلك عبر التدريب على الفنون في بريتند سيتي المتموضعة في إرفاين، من جانب آخر يوفر تشلدرنز ميوزيم في لا هابرا فرصا ممتعة للاستكشاف واللعب وتمتد للخيال.

في حين يعرض أوشن انستتيوت في دانا بوينت معالم الحياة البحرية ويأخذ المستكشفين الصغار الى طابع الحياة البحرية الموجودة في المياه المحلية، فضلا عن النشاطات التي تعرّف الطفل على أسرار البحار ومشاهدة الحيتان المتاحة على مدار السنة في مقاطعة أورانج، وهناك تجربة فريدة من نوعها تتمثل برؤية هجرة الحيتان الرمادية التي تأتي قبالة الساحل من نوفمبر حتى أبريل والحوت الأزرق من مايو حتى أكتوبر، وفي حال رغب الأطفال في الاطلاع على الأختام وأسود البحر عن قرب، يمكنهم التوجه إلى مركز الثدييات البحرية في المحيط الهادئ في لاجونا كانيون، بينما يمكن إيجاد تجمع من المد والجزر في كريستال كوف استيت بارك والخلجان الصخرية في شاطئ لاغونا.

ولمحبي الحياة البرية، فإن ذي أوسي زو في إرفاين بارك موطن الطبيعة وأكثر المحميات شهرة في جنوب كاليفورنيا، تقدم الأشياء المدهشة للزوار صغار السن، إضافة إلى تواجد مجموعة من قرود الغابات المتنوعة وكذلك الحيوانات التي تعيش في بيئة جنوب كاليفورنيا.

وتضم ذي أوسي زو الحيوانات الأليفة، ويستطيع الأطفال التعرف على النباتات والحيوانات التي تعيش في طبيعة مقاطعة أورانج وتحديدا في نيتشر سنتر الواقع في نيوبورت بيتش أو مركز موث إنتيربريتيف وهو جزء من محمية نيوبورت بيه، ناهيك عن متعة المشي لمسافات طويلة المصممة للأطفال وذويهم.

وفي فيرفيو بارك الكائنة في كوستا ميسا، الجميع يجب أن يكونوا على متن القطار، لأن القطارات شكلت جزءا مهما من تاريخ مقاطعة أورانج، ما جلب المستوطنين إلى المنطقة وساعد المزارعين على الوصول إلى الأسواق البعيدة.

وهناك مكانان في المقاطعة، حيث يمكن لعشاق القطار الصغار والكبار ركوب القطارات المصغرة، أو يمكن التخطيط لرحلة يوم واحد عبر القطارات المتعددة في ربوع المقاطعة، المخدمة من قبل ميترولينك وأمتراك.

وفي هذا الشأن، تقع ثلاث مدن تاريخية بالقرب من محطات السكك الحديدية وهي فولرتون، أولد تاون أورانج وسان خوان كابيسترانو، الزاخرة بالكثير لرؤيته والقيام به، كما يتاح للزوار الذهاب إلى سان دييغو أو لوس انجيليس لخوض مغامرة لمدة يوم كامل.

وتحتضن ذي سنتنيال فارم تجارب المزرعة التي تعلم الأطفال من أين يأتي طعامهم، ومحتويات الغذاء المتوافرة في المزارع، ويضم هذا المكان عدة مساحات خضراء بما في ذلك أورانج كاونتي جريت بارك وفود لاب التي تجعل من المزرعة عبارة عن طاولة للاتصال، بينما يكتمل المرح مع فرصة الارتفاع فوق كل شيء بواسطة البالون البرتقالي أو من خلال الذهاب إلى تاناكا فارم في إرفاين.

مركز سيجيرستروم للفنون يقدم عددا من عروض الفنون والبرامج المسرحية لقائمة من المنظمات الشهيرة في مقاطعة أورانج، والمكرسة للأطفال وأسرهم.

ويتميز المركز بحضور فرق السمفونية. وتبدأ هذه المهرجانات الفنية في فصل الصيف في لاغونا مع ورش عمل وتجارب فنية مرئية للأطفال.

ويقام أيضا مهرجان الرسم السنوي على الشارع في شهر مايو، لمشاهدة الفنانين وهم يبدعون في أعمالهم أمام عينيك. كما توجد لدى مقاطعة أورانج أنشطة مليئة بالتجارب الإبداعية للأطفال مثل: إيماجينيشن سيليبريشن في (أبريل/ مايو)، تشلدرنز سيليبريشن (سبتمبر) وذي أوسي تشلدرنز بوك فيستيفال في (أكتوبر).

ولمزيد من الأدرينالين، يجب الانضمام إلى فان سكيت بارك الذي يطلق العنان للفعاليات النشطة في الهواء الطلق ونمط الحياة الحيوية للأطفال وركوب الدراجات الهوائية وعربات التزلج من الصالات الرياضية في سكاتيبارك البالغ مساحتها 35.000 ألف قدم مربعة من السكك الحديدية المصنوعة للألعاب الرياضية مع توافر كرات البيسبول، السلالم ودحرجة الدولاب الصغير، ويزود فان سكيت بارك الأطفال بدورة بمستوى مبتدئ على الألواح الخشبية أو المعدنية داخل الصالة، وينعم هذا الموقع بمتجر جاك غاريج للملابس والأغراض البحرية ومطعم تاكو سورف بمأكولاته المكسيكية الشهية.

وتفاجئ ديزني لاند الأطفال بالأسرار والعالم الخيالي، حيث يستطيع كل طفل أن يحوّل نفسه إلى أمير أو أميرة أنيقة ويصبح هذا الأمر حقيقة واقعة أما عينيه، وعند زيارة بيبيدي بوببيدي بوتيك في منتجع ديزني لاند يصبح كل ما يتمناه الأطفال متاحا بين أيديهم، وبالنسبة للفتيات الصغار فهن على موعد مع مسرات المكياج وتصفيفات الشعر المختارة من فيريتال برينسيس أو ديزني ديفا أو كولور ستار، لتظهر بعدها بوشاح الأميرة مع طلاء الأظافر، ويشمل التحول إلى زي الأمير فئة الصبيان أيضا الذين يقومون بتصفيف شعرهم وحمل السيف العظيم والدرع والنثار، وكل ذلك يتم مع خدمة فوتو برس لالتقاط أجمل الصور أثناء هذه التجربة الساحرة.