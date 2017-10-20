76 مليار دولار حجم إنفاق السياح القادمين إلى المنطقة العربية



قال خبراء ان السياحة العربية البينية تحتل اهتماما كبيرا لدى قطاع السياحة المغربي لزيادة تدفق السياح من دول الخليج والشرق الأوسط الى المملكة المغربية.

وأجمع الخبراء خلال ورشة العمل التي نظمها المكتب الإقليمي الوطني المغربي للسياحة في ابوظبي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، وشركة نيرفانا للسفر والسياحة في فندق قصر بالميرا في مراكش، على ان دول الخليج لاتزال اهم الأسواق العربية المصدرة للسياحة الى المغرب.

وتوقع الخبراء أن تجتذب السياحة البينية في الدول العربية بنهاية عام 2023، أكثر من 93.3 مليون سائح، مشيرين الى أن حجم إنفاق السياح القادمين إلى المنطقة العربية وصل إلى 76 مليار دولار، وأن المساهمة الكلية لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي للمنطقة العربية، وصلت إلى 191 مليار دولار.

وقال الخبير السياحي في ابوظبي علاء خليفة ان المشاركين من الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان ناقشوا خلال ورشة العمل الاستفادة من الفرص المتاحة في المغرب وذكر خليفة ان السياح العرب ينفقون في الخارج حوالي 50 مليار دولار سنويا تستحوذ منطقة مجلس التعاون الخليجي على 80% من هذا الإنفاق.

وأضاف في حين تصل حصة الدول العربية من الانفاق السياحي العربي اقل من 10% من هذا المبلغ وهذا ناتج عن انعدام الترويج للإمكانيات السياحية وضعف التعاون البيني في هذا المجال.

ودعا الى إقامة قوافل سياحية ومعارض سياحية متخصصة في الدول العربية للترويج لهذا القطاع في المغرب وكل الدول العربية المستقطبة للسياح.

من جانبها، قالت د.رحمة لعروسي مديرة الترويج في المكتب الإقليمي الوطني المغربي للسياحة في ابوظبي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا ان ورشة العمل التي شارك فيها مئات الخبراء وممثلي وكالات السياحة والسفر وضعت أفكارا جديدة لتعزيز السياحة البينية الخليجية والعربية الى المغرب، متوقعة ان تشهد المرحلة المقبلة نموا ملحوظا في اعداد السياح الخليجيين والعرب الى المغرب.

وقالت ان المنتوج السياحي المغربي مهم لدى العائلات الخليجية مؤكدة استمرار بلادها في تنظيم المزيد من البرامج والحملات ترويجية بالتعاون مع شركة نيرفانا للسفر والسياحة في ابوظبي.