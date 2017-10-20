اذا كنت تستعد لقضاء عطلة رأس السنة في مكان سياحي يقصده الالاف كل سنة للتزلج وقضاء اوقات لا تنسى، فأمامك الوجهة الأوروبية الاكثر تفضيلا اليوم في اعالي جبال سويسرا، وتحديدا في مناطق «فليمز» و«لاكس» و«فاليرا» التي تتميز بمساحات شاسعة للتزلج وطبيعة خلابة وفنادق مجهزة للاقامة لك ولعائلتك أو أصدقائك.

في الواقع، لا يختلف اثنان على ان سويسرا تبقى في صدارة الدول الجاذبة للسياح في القارة الاوروبية، فهي واحدة من أكثر الأماكن المحببة للزيارة ومركزا للعديد من الأنشطة مثل التزلج، ورياضة المشي، وتسلق الجبال، والتسوق، والاستمتاع في طبيعتها الساحرة، وأبرز ما يميز السياحة في سويسرا أنها تناسب العائلات والشباب وكبار السن والأطفال الامر الذي يجعلها محطة جاذبة للسياح الخليجيين عموما والكويتيين على وجه الخصوص ممن يبحثون عن مكان للاستجمام والاسترخاء بين أحضان الطبيعة بعيدا عن ضجيج المدن الصاخب وضغوط العمل اليومية.

قرى «فليمز»، «لاكس»، و«فاليرا» من المناطق التي تستحق الزيارة حيث تغلب على المنطقة الجبلية في كافة ايام السنة الطابع السياحي، فاذا لم تقرر الذهاب في الشتاء، حيث تكتسي الجبال بالثلوج، فأنت على موعد مع سياحة الطبيعة التي تمتد من أعالي الجبال الخضراء إلى ضفاف بحيراتها الشهيرة.

سياحة التزلج

لكن اذا كنت من محبي رياضة التزلج او المشي في الجبال وتسلق المرتفعات، فمن الضروري ان تقصد هذه القرى «فليمز»، «لاكس»، و«فاليرا» في فصل الشتاء، حيث تشكل 235 كيلومترا من أماكن التزلج الممتدة على مساحة تزيد على 100 كيلومتر مربع من المنحدرات ذات الثلوج الكثيفة.

وتعتبر هذه القرى الملاصقة لبعضها البعض، منطقة مثالية للسياح الراغبين في التزلج وهي بذلك واحدة من أضخم مناطق الرياضات الشتوية في سويسرا.

وعلى العكس من ذلك، ففي فصل الصيف، تصبح فليمز، لاكس، فاليرا ملعبا ضخما في الهواء الطلق ملائم للزوار المفعمين بالحيوية لممارسة رياضة المشي او ركوب الدراجات الهوائية، والرحلات النهرية، وركوب الزوارق، والاستمتاع بمشاهدة طبيعية من صنع الخالق.

أنشطة الأطفال

للراغبين في اصطحاب أطفالهم الى هذه القرى الشهيرة في سويسرا، فقد يكون ملائما تسجيلهم في أكاديمية محترفة خاصة بألعاب اللياقة البدنية والتعليم على رياضة التزلج باشراف مدربين محترفين ويمكن للاهالي وضع ابنائهم في مثل هذه الاكاديمية لمدة اسبوع يكسبون خلالها مهارات رياضية عديدة ناهيك عن مكاسب الاختلاط بثقافات وشعوب اخرى تأتي لممارسة هوايات مفضلة ورياضات متنوعة.

«فليمز» و«لاكس» و«فاليرا»

تقع قرى فليمز، لاكس، فاليرا التي تضم منتجعات سياحية مهمة في منطقة سيرسلفا الثقافية والمتعددة اللغات في مقاطعة غراوبوندن، وهي تستقر فوق هضبة ترتفع فوق مضيق الراين.

وتوفر «فليمز» شبكة واسعة من مسارات المشي لمسافات طويلة والتزلج لمحبي المشي.

أما فاليرا، فقد حافظت على السحر الذي تتمتع به بلدة جبلية في غراوبوندن من خلال المنازل الارستقراطية العديدة التي مازالت موجودة فيها. هذا بالإضافة إلى أن الموقع الهادئ والمشمس يساعد في أن يجعلها البلدة الملائمة للعطلات العائلية المريحة والتي تبعث على الاسترخاء والراحة.

أما «لاكس» فهي تحديدا تجذب راكبي الألواح الثلجية من كل أصقاع العالم إلى أماكن التزلج المميزة الموجودة فيها، ولا يمكن زيارة «لاكس» من دون تخصيص يوم مشمس لرؤية بحيرة كريستا الطبيعية التي تجذب السياح لرياضة المشي والاستمتاع برحلات الباربيكيو الخاصة، وهناك يلتقي ظل الاشجار والغابات الشامخة على سطح البحيرة الهادئ ليعكس لوحات جمالية طبيعية لطالما حلم الرسامون برسمها هناك.

الشوكولا والأجبان

لطالما ارتبط اسم سويسرا بعلامات تجارية عريقة في عالم الشوكولا والاجبان، فاذا قررت زيارة القرى الجبلية، فلا تفوت فرصة تذوق أكبر تشكيلة أجبان على الاطلاق من صنع أهالي الارياف السويسرية الذين يعتاشون على بيع حليب الابقار وصناعة الاجبان.