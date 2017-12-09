الفندق حصد العديد من جوائز الـ7 نجوم العالمية لقطاع الضيافة الفاخرة وأنماط الحياة

تتألق المجموعة بعروضها لتلبي احتياجات الباحثين عن قضاء عطلة فاخرة

جزيرة ساحرة توفر تجارب رائعة في جنة هادئة بالمحيط الهندي





جزر المالديف - ندى أبونصر

تشكل منتجعات وفنادق جيه إيه وجهات فاخرة ومثالية تمنح ضيوفها القدرة على تجربة مزيجها الفريد من «الضيافة من القلب» و«الفخامة المريحة».

ويعد جيه إيه مانافارو منتجعا هادئا في اتول ها الف بجزر المالديف ويقع على بعد 320 كيلومترا شمال ماليه (عاصمة جزر المالديف) ويمكن الوصول إليه مباشرة من مطار ماليه الدولي جوا او من خلال رحلة قصيرة بالزوارق المائية من مطار هانيمادو المحلي ويتيح لزواره ميزة الاستمتاع بأجواء الجزيرة الاستوائية في فردوس خفي عن الأعين.

ويمتد المنتجع على مساحة 35 هكتارا من الجزيرة الخاصة، ويتكون من فلل شاطئية فاخرة، وأجنحة مبنية فوق المياه مع مسابح خاصة في الهواء الطلق، وممرات تمتاز باطلالاتها البحرية الخلابة.

ويحظى نزلاء جناح «جراند ووتر» ذي الغرفتين بخصوصية حصرية على مقربة من الفلل الشاطئية مع اطلالات واسعة على المياه الفيروزية للمحيط الهندي.

ويتألق هذا الملاذ الفاخر والأنيق، والممتد على مساحة 350 مترا مربعا، بسقف ذي تصميم هندسي ثماني الأضلاع مع تفاصيل من القش، ومساحات مفتوحة للاسترخاء والراحة.

وتحاط غرفة المعيشة الفسيحة بغرفتي نوم جميلتين مع اطلالة على البحر، ولكل منها حمام داخلي مزود بتجهيزات آي سبا.

ويعتبر هذا الجناح المكان الأمثل لقضاء عطلة غاية في الفخامة مع تراسه الشمسي الخاص في الهواء الطلق، والمطل على جزيرتي ميدافوشي وجوفافوشي غير المأهولتين بالاضافة الى المسابح المتماهية مع الأفق.

مسابح خاصة

يتألق المنتجع الحائز على جوائز بجناح «رويال آيلاند» المتاح بغرفتي نوم أو جناح «رويال ريزيدينس» الذي يتضمن ثلاث غرف نوم ومسبحين وغرفة حصرية لعلاجات السبا للمجموعات الأكبر حجما، وكل منهما عبارة عن فيلا فاخرة من طابقين مع مسابح خاصة ويتضمن جناح «رويال ريزيدينس» ذا غرف النوم الثلاث مساحة خاصة بحفلات الشواء، وغرفة ساونا حيث يمكن للضيوف الاسترخاء في خصوصية كاملة.

وتحاط الأجنحة ببرك وباحة خاصة، وتنفتح على التراس الشمسي بمحاذاة المسبح المتماهي مع الأفق والحديقة الكبيرة الخاصة التي تضفي شعورا أكثر حميمية وخصوصية.

ويدعو جيه إيه مانافارو ضيوفه للاستمتاع في حديقة استوائية متميزة مع ما يحتويه من أنشطة مخصصة للأطفال بما فيها البحث عن الكنز، والألعاب المائية الأولمبية، وأكاديمية جيه إيه الرياضية وسباق السلطعون.

ويمكن للنزلاء استكشاف عجائب العالم تحت الماء مع مركز الدراسات البحرية الجديد «سيتوبيا» المليء بالتجارب السحرية مثل الرحلات البحرية لمراقبة الدلافين، ورحلات الصيد في جزر المالديف. ويلبي جيه إيه مانافارو كافة الأذواق حول العالم مع مجموعة متنوعة من الخيارات طوال الاقامة ومن خلال مطاعمه السبعة المختلفة.

ويمكن لعشاق العطلات الاستفادة من عرض سيفنث هيفن سبا رتريت الجديد لضيفين، والذي يتضمن الاقامة في كوخ شاطئي فاخر طيلة سبع ليال، مع وجبة افطار يومية و17 علاج سبا موزعة على مدار الأيام السبعة.

جائزة أفضل منتجع

كما وحاز «جيه إيه مانافارو» المصنف من فئة 5 نجوم في المالديف على جائزة أفضل منتجع ضمن فئة فنادق ومنتجعات جزر المالديف، بينما حصل المركز الصحي «كالم سبا» الذي يحتضنه الفندق على جائزة قيمة ضمن فئة المراكز الصحية الرائدة.

تعد جوائز السبع نجوم العالمية لقطاع الضيافة الفاخرة وأنماط الحياة- التي تمنح استنادا الى آراء وتصويت الجمهور عبر الانترنت- منظمة عالمية تقدم وسام التميز (SIGNUM VIRTUTIS) لعلامات الضيافة العالمية، والذي يعد أرقى أوسمة التكريم الحصرية لتجارب الضيافة الفاخرة وأنماط الحياة العصرية. كما ويجسد منتجع «جيه إيه مانافارو» أرقى مستويات الرفاهية والفخامة في جزر المالديف ويوفر لضيوفه تجارب استثنائية بفضل موقعه المميز على امتداد مساحة 35 هكتارا من الجزيرة الاستوائية المنعزلة التي تعد جزءا من أرخبيل «ها أليف» الساحر.

ويضم المنتجع 84 فيلا وجناحا شاطئيا مع أحواض سباحة خاصة، متيحا للضيوف خيار الاقامة في جناح «جراند ووتر» المؤلف من غرفتي نوم والاستمتاع بتجربة مميزة من الخصوصية في إحدى الفلل المائية مع اطلالة ساحرة على المناظر البانورامية الخلابة لمياه المحيط الهندي الزرقاء المتلألئة أو جناح «رويال آيلاند» الذي يتوسط الجزيرة والمكون من غرفتي نوم مع حوض سباحة خاص.

وبالنسبة للمجموعات الكبيرة، يمكن للضيوف التنعم بتجربة اقامة فاخرة تبعث على الاسترخاء في فيلا «رويال ريزيدنس» المكونة من طابقين و3 غرف نوم والتي تضم مركز سبا خاصا وحوضي سباحة مع منطقة مخصصة لحفلات الشواء وغرفة للساونا وغرفة مخصصة للعلاجات تضمن للرواد أعلى درجات الخصوصية والسكينة.

تجربة فريدة

ويتيح «جيه إيه مانافارو» لضيوفه تجربة فريدة غنية بالأنشطة والتجارب التي لا تنسى، بدءا من رحلة القوارب لمشاهدة الدلافين ورحلات الصيد المالديفي ودروس الطهو الغنية بالأطايب المالديفية ودروس الغوص تحت إشراف مدربين معتمدين من اتحاد مدربي الغوص المحترفين PADI ومدارس الغوص الدولية SSI، وصولا الى النادي المخصص للأطفال ومركز «سيتوبيا» للدراسات البحرية حيث يخوض الضيوف رحلة استكشافية الى عجائب عالم الأعماق.

ويضم الفندق 7 مطاعم وأركان للمشروبات تنفرد بتقديم أشهى وألذ الأطباق المحلية والعالمية، ويبرز مطعم «ذا سيلار» المصمم على شكل كهف حجري تحت الأرض ليوفر تجربة فريدة لتذوق أفخر أنواع المشروبات المعتقة وأشهى الأطباق المميزة المحضرة على يد أمهر الطهاة.

هذا، وحصد فندق «جيه إيه مانافارو»- الحائز العديد من الجوائز والتابع لمجموعة «جيه إيه للفنادق والمنتجعات» العالمية في قطاع الضيافة، والتي تتخذ من دبي مقرا لها، جائزتين مرموقتين خلال حفل توزيع جوائز السبع نجوم العالمية لقطاع الضيافة الفاخرة وأنماط الحياة عن فئة «الوجهات الفندقية الرائدة في المحيط الهندي» للعام الثالث على التوالي.

وبهذه المناسبة، قال ديفيد تومسون، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مجموعة جيه إيه للمنتجعات والفنادق: «يتخطى مفهوم السفر اليوم حدود السياحة التقليدية، حيث يبحث السياح عن قضاء عطلات تمنحهم تجارب شاملة ومفعمة بالذكريات التي لا تنسى، مع إحساس بالرفاهية.

وتمتلك جيه إيه للمنتجعات والفنادق مجموعة متنوعة من الخيارات التي تتيح هذا النوع من التجارب لجميع أفراد العائلة.

وفي ضوء عروضها الموسعة من الأنشطة وخيارات الإقامة والمطاعم والمقاهي، سيكتشف الضيوف أن جيه إيه بالم تري كورت، وجيه إيه مانافارو وجيه إيه منتجع جزيرة انشانتد، يمكنهم في الواقع الارتقاء بمستوى تفضيلاتهم السياحية، ومنح عطلاتهم لمسات تتخطى مفهوم الإقامة في فندق».

أفضل الوجهات

وفي تعليق له حول الجائزة، قال ديفيد تومسون، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى «جيه إيه للفنادق والمنتجعات»: «توفر مجموعة «جيه إيه للفنادق والمنتجعات» باقة من أفضل الوجهات المخصصة لقضاء عطلات مميزة وممتعة، حيث يختبر الضيوف خلالها تجربة فريدة لا تضاهى بفضل باقة من الخدمات المذهلة تحمل شعار «الضيافة من القلب» و«الرفاهية الاستثنائية».

يجسد فوزنا بهذه الجائزة التزام فريق العمل وتفانيه الخالص في العمل لينعم ضيوفه بتجربة استثنائية وفق أرقى معايير الضيافة والاستمتاع بباقة مميزة من العروض والخدمات الراقية».

بدوره، قال وليام هارلي فليمينج، مدير عام «جيه إيه مانافارو»: «انه لشرف كبير لنا أن نحصد هذه الجوائز المرموقة، ولاسيما بعد الحصول على جائزة «تريب أدفايزر» حيث جاء الفندق في المرتبة العاشرة عن فئة أفضل الفنادق في العالم، ما يعزز من حضورنا القوي ومكانتنا العريقة كشركة رائدة في عالم الضيافة.

ويأتي هذا التكريم عقب حصول جناح «رويال آيلاند» في منتجع «جيه إيه مانافارو» على جائزة أفضل جناح فندقي في المحيط الهندي، اضافة الى جائزة أفضل جناح فندقي في المالديف للعام الثالث على التوالي ضمن حفل جوائز السفر العالمية.

لمحة عن «جيه إيه للمنتجعات والفنادق»

جيه إيه للمنتجعات والفنادق التي تتخذ من دبي مقرا لها هي إحدى شركات مجموعة دتكو، وتعد واحدة من الشركات الرائدة في قطاع الفنادق والضيافة، حيث تمتلك خبرة تزيد على 30 عاما في إدارة وتشغيل المنتجعات والفنادق.



يعمل لدى جيه إيه للمنتجعات والفنادق ما يقارب من ألفي موظف في محفظة كبيرة من المرافق المتنوعة المنتشرة حول العالم، ما يمثل التنوع الثقافي الذي تتسم به المجموعة.



تضم جيه إيه للمنتجعات والفنادق الحائزة العديد من الجوائز فندق جيه إيه بالم تري كورت من فئة الخمس نجوم، والذي يتكون من أجنحة فارهة، وفندق جيه إيه شاطئ جبل علي ضمن منتجع جيه إيه جبل علي للغولف الحائز جوائز عدة.



كما يقع كل من فندق جيه إيه أوشن فيو من فئة الأربع نجوم، والشقق الفندقية العصرية والأنيقة لبرج جيه إيه شاطئ الواحة، في الممشى بدبي مارينا.



وتلتزم جيه إيه للمنتجعات والفنادق أعلى معايير الاستدامة في جميع مرافقها، وقد حصدت ثمار جهودها جوائز لاثنين من فنادقها المتميزة وهما منتجع جيه إيه جبل علي للغولف وفندق جيه إيه أوشن فيو، حيث نالا شهادة اعتماد.