الجوائز تدعم حركة السياحة في الدول العربية.. وتُسلّط الضوء على المدن المتميزة





جاسم التنيب ـ سلطنة عمان

دشن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية د.طالب الرفاعي جوائز الإعلام السياحي العربي لعام 2018 في الدورة العاشرة لها، وأطلق إشارة فتح باب الترشح لجوائز المركز العربي للإعلام السياحي 2018 بحضور د.سلطان اليحيائي رئيس المركز ولفيف من مسؤولي السياحة بالوطن العربي وعمان.

في بداية الاحتفال، رحب د.سلطان اليحيائي بالحضور وأشار الى دعم منظمة السياحة العالمية لأنشطة المركز وجميع الأفكار الإعلامية التي تسهم في دعم السياحة العربية، ثم عرض فيلما عن جوائز الإعلام السياحي العربي في دورتها الجديدة.

وذكر أن المركز العربي للإعلام السياحي فتح المجال لاستقبال الترشيحات للدورة العاشرة لجوائز أوسكار الإعلام السياحي العربي بداية من 10 الجاري الى 10 فبراير المقبل على الموقع المخصص للتصويت: http://www.4tma.net

وأوضح أن الجوائز تهدف إلى دعم حركة السياحة في الدول العربية وتسليط الضوء على المدن المتميزة سياحيا وتحفيز السياحة العربية البينية، كما تهدف إلى تكريم الشخصيات والمؤسسات والفنادق التي تسهم في دعم صناعة السياحة في تلك البلدان.

من جانبه، تحدث د.الرفاعي مؤكدا دعمه الكامل للإعلام السياحي العربي، وأثنى على دور المركز العربي للإعلام السياحي والذي بدأ منذ 10 سنوات، وبين أهمية دور الإعلام وأنشطته المتعددة والتي تسهم في تحفيز القطاع السياحي العربي والعالمي، وأشار الى إنه من كل ستة أشخاص في العالم يسافر شخص واحد بمجموع مليار و200 مليون مسافر سنويا.

وأشار د.الرفاعي الى أهمية دعم الإعلام السياحي العربي ليقوم بدوره المنوط به في دعم وتحفيز السياحة العربية العربية.

وتلقى جوائز الإعلام السياحي اهتماما كبيرا من صناع السياحة والفندقة بالمنطقة العربية، وتوصف بأنها «أهم جوائز عربية في مجال السياحة».

وتمنح جوائز المركز العربي للإعلام السياحي تحت إشراف لجنة تحكيم مكونة من نخبة من الأكاديميين والصحافيين المتخصصين في دراسة المحتوى والتغطيـــــــة الصحافية ومدى التزامها بالمعايير المهنية.

وفيما يلي قائمة فئات الجوائز الـ 28 التي أقرتها لجنة الجوائز لعام 2018:

٭ جائزة أفضل صحافي متخصص.

٭ جائزة أفضل كاتبة متخصصة.

٭ جائزة أفضل برنامج تلفزيوني.

٭ جائزة أفضل برنامج إذاعي.

٭ جائزة أفضل مجلة سياحية عربية.

٭ جائزة أفضل صحيفة عربية تهتم بالسياحة المحلية والعربية.

٭ جائزة أفضل برنامج تسجيلي سياحي.

٭ جائزة أفضل وكالة أنباء عربية تهتم بالأخبار السياحية العربية.

٭ جائزة أفضل لقطة مصورة.

٭ جائزة أفضل حملة ترويجية للسياحة المحلية.

٭ جائزة أفضل مهرجان سياحي عربي (تخص مهرجانات التنشيط السياحي في الدول العربية).

٭ جائزة أفضل موقع سياحي إلكتروني.

الفئة الثانية (الإعلام السياحي التواصلي)

٭ جائزة أفضل حساب سياحي على موقع تويتر.

٭ جائزة أفضل حساب سياحي على موقع إنستغرام.

٭ جائزة أفضل حساب سياحي على موقع سناب شات.

٭ جائزة أفضل حساب سياحي على فيسبوك.

٭ جائزة أفضل مدونة سياحية.

٭ جائزة أفضل قناة سياحية على موقع يوتيوب.

الفئة الثالثة (الهيئات السياحية العربية).

٭ جائزة أفضل هيئة سياحة عربية تحقق نسبة نمو في السياحة العربية لعام 2017 (تحددها إحصائيات جذب السياح العرب لعام 2017).

٭ جائزة أفضل فندق فئة الخمس نجوم (يتميز بالضيافة العربية والعادات العربية والتصميم العربي).

٭ جائزة أفضل فندق فئة الأربع نجوم (يتميز بالضيافة العربية والعادات العربية والتصميم العربي).

٭ جائزة أفضل معلم سياحي عربي.

٭ جائزة أفضل شركة طيران عربية.

٭ جائزة أفضل وكالة سفر وسياحة.

٭ جائزة أفضل المدن السياحية العربية.

٭ جائزة أفضل معرض سياحي عربي.

الفئة الرابعة (الشخصيات السياحية العربية)

٭ شخصية العام السياحية (شخصية عربية مؤثرة في قطاع السياحة واسهم مساهمات بارزة في دعم السياحة العربية).

٭ الشخصية الحكومية الداعمة للسياحة العربية.

٭ سفير السياحة العربية.

٭ القيادة العربية للهيئات الأجنبية.

٭ أفضل مدير عام عربي على مستوى فنادق الخمس نجوم.

٭ أفضل مدير عام عربي للعلاقات العامة على مستوى الهيئات السياحية.

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين في شهر فبراير 2018 وتكريمهم في حفل يقام في شهر يوليو 2018.

وزير السياحة العُماني: السياحة أحد مبادئ التنمية المستدامة

كشف وزير السياحة العماني أحمد المحرزي أن دول العالم اتفقت وفق أجندة الأمم المتحدة 2030 على تبني أسس ومبادئ التنمية المستدامة والشاملة لعدة مجالات حيوية من ضمنها السياحة والثقافة.

وتابع أن هذه الدول تبنت هذا الاتجاه لإدراكها وإحساسها العالي بمسؤولياتها ليس فقط نحو تقدم وازدهار أجيالها الحاضرة بل من أجل المحافظة على حق الأجيال القادمة في أن تجد الموارد والإمكانات التي تحقق لها التقدم والازدهار والرفاهية.

وأوضح أن الثقافة بمكوناتها المختلفة أتاحت إحداث تنوع كبير في المنتجات السياحية ما يمكن العديد من الدول من جذب شرائح واسعة من السياح بالإضافة إلى أن هذا الارتباط أتاح فرصة كبيرة لتحقيق استدامة الإرث الثقافي والحضاري لكثير من الدول.