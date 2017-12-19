التزلج على الجليد وتسلّق المنحدرات الثلجية وتجارب الادرينالين تلهم محبي اكتشاف عجائب الشتاء في سلوفينيا



تعد سلوفينيا موطن الخضرة الدائمة والسياحة الصحية والبيئة المستدامة، فضلا عن احتضانها مراكز العافية الرائدة على صعيد القارة الأوروبية، كما أنها توفر أثناء فصل الشتاء وتساقط الثلوج قائمة من البرامج السياحية المختارة بعناية لسياح الخليج والشرق الأوسط، بما في ذلك مسارات التزلج والاقامة في الفلل الريفية المجهزة تجهيزا كاملا بمعدات الشتاء، بحيث يمضي الزوار أوقات وتجارب سفر غامرة بالسعادة والتشويق.

وفي أشهر الشتاء عندما تغطي الثلوج المروج والحقول والغابات، يتم ترتيب مسارات التزلج في سلوفينيا في العديد من الأماكن السياحية ومنها هضبة بوكلجوكا الكائن فيها ناد مصمم للتزلج على الجليد يدعى بلانيكا نورديك سينتر الذي يمنح السياح تجربة استثنائية مع اكتشاف جمالية الطبيعة الشتوية.

ويستطيع السائح الانضمام الى حوالي 40 كيلومترا من المسارات الفريدة في كرانجسكا غورا وراتيس ومشاهدة مناظر الجليد على التلال الممتدة على طول الطريق مرورا بوادي تمار المتوضع بين جبال الألب الرائعة، ويأسر جمال جبال كامنيك وسافينيا الزوار بتشكيلاتها المذهلة، كما تعتبر جيزرسكو مقصدا شعبيا للمتزلجين عبر البلاد، فضلا عن هضبة بلوك بلاتو التي تمثل مهد التزلج في سلوفينيا. ويتواجد أسماء مختلفة من مراكز التزلج مثل كرانجسكا غورا، روجلا، بوهورجي، وكوب لوغاتيك وميدفود.

ويؤمن مرشدي السياحة السلوفينيين للسياح الأحذية المخصصة للمشي على الثلج ضمن أوقات تشعر الزائر بروح الشتاء المغري بعيدا عن صخب المدينة. ناهيك عن الطريق المنحني بين الأكواخ في فيليكا بلانينا، وفرصة استكشاف المناطق الثلجية البكر بالقرب من بحيرة بليد وبوهينج.

ولمحبي الهدوء لا شيء يتفوق على تجربة المرور بين المنحدرات البيضاء ذات التضاريس المريحة، وفي ذات السياق تتواجد أفضل المواقع لجولات التزلج في جيزرسكو، وادي لوغار والقمم الجبلية المحيطة بمنطقة تريجيك، ولمن يريد أن يمتع عيناه فإن سحر مناظر جبال الألب الجوليانية يضفي رونقا لامثيل له.

وسيكون عشاق تجربة ادرينالين الشتاء على موعد مع ركوب السيارات الصغيرة الحجم والمصنوعة لقيادتها على الجليد، وذلك لخوض جولات لاتنسى في منطقة روجلا المتضمنة سطحا ثلجيا مثاليا لهذه المغامرات المليئة بالأنشطة الحيوية، في حين سيحظى هواة التجول بالدراجات بمغامرات شيقة على الثلوج في كرانجسا جورا وكرافافيك.

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون تسلق المنحدرات الشديدة بدلا من البقاء على أرض صلبة، هناك عدد قليل من الشلالات الطبيعية والاصطناعية حيث تسلق الجليد هو ممكن بعد مراقبة ظروف الشتاء المناسبة، للانخراط في تسلق الجليد على الشلالات المتجمدة. ومن أشهرها وادي تمار وبالقرب من مارتوليك، في وادي ترينتا ووادي لوغار.

وليمضي الأطفال في المرح على أرض سلوفينيا، أطلق مجلس السياحة السلوفيني بالتعاون مع شركاء السفر من الامارات العربية ودول الخليج حملة «كيدز سكاي فري» لتعزيز سلوفينيا كوجهة مثالية لقضاء العطلات الشتوية للعائلات التي تسعى الى الحصول على حزم التزلج مع ميزات السياحة الشتوية.

وتضم عناصر حملة «كيدز سكاي فري» اقامة لـ 4 ليال في فندق من فئة الأربع نجوم على مدار 5 أيام، بحيث تشمل وجبتي العشاء والافطار مع غرفة نوم مزدوجة مع سرير اضافي مجاني للأطفال، برامج ترفيهية مجانية وثلاثة أيام للتزلج على الجليد لشخصين بالغين، فضلا عن الأنشطة الشتوية مثل: التمارين الرياضية المائية، المشي مع مرشدين سياحيين وخصوصا في شمال البلاد، جولة في السوق الريفية، المشي في المساء مع المشاعل، أمسيات الموسيقى الحية، ورشة عمل مبتكرة للأطفال وتذكرة مجانية في زلوديجيفو سلايدينج لطفلين لكل أسرة تحت سن 11، التي تمتحهم التمتع ببطاقات التزلج مالجانية لمدة 3أيام بالاضافة الى مجموعة من الأنشطة، المأكولات والسكن وغيرها من التجارب على أساس مجاني.. وفي شأن متصل ستكون باقات الحملة متاحة ابتداء من 2 يناير حتى 15 يناير 2018 أو أي تاريخ بين 19 فبراير و19 مارس.

والجدير بالذكر أن ما يقارب 30 وكالة سفر، الفنادق والمنتجعات الفاخرة من فئة أربع وثلاث نجوم تشارك في الحملة.