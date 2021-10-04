قمتُ بتحويل مواد دستور الكويت المكتوب بالخط العادي والمقروء إلى مواد سمعية بصوتي

أتمنى إهداء «دستور الكويت السمعي الأول» إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد

المشروع يستهدف شرائح ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر وكبار السن والمتعلمين

أسعى لترسيخ ثقافة وطنية ووعي مجتمعي بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بالدستور

أعكف حالياً على تنفيذ تطبيق عبر الهواتف والأجهزة الذكية للاستماع إلى مواد الدستور

أقترح إنشاء صندوق لتمويل المشاريع متناهية الصغر لذوي الإعاقة يوفر 176 ألف فرصة عمل



عاطف رمضان



أعلن صاحب ومدير عام مؤسسة فويس فيجن للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع والإنتاج الفني «الكفيف» عبدالرحمن العدواني عن إنجازه مشروع «دستور الكويت السمعي الأول»، مؤكدا انه إنجاز وطني وفكرة إبداعية رائدة وغير مسبوقة في الكويت والعالم.

وقال العدواني في لقاء مع «الأنباء» إن العمل عبارة عن تحويل مواد دستور الكويت المكتوب بالخط العادي والمقروء إلى مواد سمعية متاحة للجميع، تم تسجيلها بالكامل بحيث تقدر بـ 183 مادة دستورية بصوته، موضحا انه قام بقراءة الدستور من خلال حفظه والقراءة بطريقة «برايل»، لافتا الى ان الفكرة تستهدف شرائح المجتمع من ذوي الإعاقة البصرية وخاصة المكفوفين وضعاف البصر وكبار السن والأميين والمتعلمين الذين يفضلون وسيلة السمع عن القراءة والفئات السمعية المختلفة.

وبين ان الهدف من الإنجاز المساهمة في صناعة ثقافة وطن لكل أفراد مجتمعي وتوعيتهم بمبادئ دستورهم العريق ومعرفة حقوقهم وواجباتهم المنصوصة فيه وألا نتخطى الحدود المرسومة لنا، والمشروع عبارة عن DVD يحتوي على مواد الدستور السمعية، بالإضافة لتنفيذ تطبيق ذكي عبر الهواتف والاجهزة الذكية، معربا عن امله في حملة وطنية تتبنى طباعة نسخ حصرية من الـ DVD ونشره وتوزيعه لكل فئات المجتمع حتى يحقق الأهداف المرجوة منه.

وذكر انه لديه 3 رؤى ومقترحات اقتصادية لدعم ذوي الإعاقة، ترسم مستقبلهم، الاول يتمثل في العمل على إيجاد كوتا لذوي الإعاقة المؤهلين او من سيتم تأهيلهم لتولي مناصب قيادية في الدولة وتخصيص نسبة إلزامية من عدد الوظائف في كل جهة عمل، والثاني يتضمن انشاء صندوق وطني لتمويل المشاريع متناهية الصغر لذوي الإعاقة حيث يوفر خلال 5 سنوات 176 الف فرصة عمل وطنية، والثالث عبارة عن انشاء صندوق سيادي استثماري يعنى بكل شؤون ذوي الإعاقة ورأسماله سوف يسترد بالكامل بعد عدة سنوات، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، ما الجديد لديكم من مشاريع وأفكار وطنية وإنجازات جديدة؟



٭ لله الحمد والمنة، آخر إنجازاتي الوطنية «دستور الكويت السمعي الأول» وهو إنجاز وطني وفكرة إبداعية رائدة غير مسبوقة على جميع الأصعدة المحلية والعربية والعالمية، وهو عبارة عن تحويل مواد الدستور الكويتي المكتوب بالخط العادي والمقروء إلى مواد سمعية متاحة للجميع، وتم تسجيلها بالكامل بصوتي وتقدر بحوالي 183 مادة دستورية.



ما التحديات التي واجهتك خلال تنفيذ المشروع؟



٭ التحديات كثيرة وأهمها، كيفية قراءة الخط البصري العادي وأنا كفيف وأيضا تسجيل مواد الدستور، لكنني تغلبت عليها ‏بالحفظ وبقراءة الدستور بطريقة «برايل».



ما أهم مميزات «دستور الكويت السمعي الأول»؟



٭ الفكرة تستهدف شرائح المجتمع من ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر وكبار السن والأميين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة والمتعلمين والمثقفين الذين يفضلون وسيلة السمع عن القراءة والفئات السمعية المختلفة.



هل هناك من دوافع جعلتك تقوم بتنفيذ هذه الفكرة؟



٭ الهدف من وراء هذا الإنجاز هو المساهمة في ترسيخ ثقافة وطنية مستنيرة ووعي سليم لأفراد مجتمعي وتثقيفهم بمبادئ دستورهم العريق ومعرفة حقوقهم وواجباتهم الواردة فيه وألا نتخطى الحدود المرسومة لنا في دستورنا.



ماذا عن الفوائد التي ستعود على الشريحة المستهدفة من إنجازك؟



٭ تتمثل الفائدة في المساهمة بترسيخ وعي ثقافة وطنية من خلال حصول الشريحة المستهدفة على أكبر قدر ممكن من الثقافة الأدبية الدستورية وهناك اشخاص يفضلون الاستماع عن القراءة وهؤلاء قد لا يفرقون بين الصواب والخطأ ومن الضروري تثقيفهم.



كيف يمكن تطبيق فكرة الدستور السمعي على ارض الواقع؟



٭ هناك عدة طرق مختلفة منها، الحصول على DVD يشمل مواد الدستور السمعية، وأقوم حاليا بتنفيذ تطبيق ذكي على الهواتف والأجهزة، للاطلاع والاستماع إلى مواد الدستور السمعية عبره في أماكن وأزمنة مختلفة مثل، السيارة وغيرها من وسائل المواصلات وأماكن الانتظار التي تتاح فيها خدمة الانترنت، وأرغب في تنفيذ حملة وطنية لطباعة نسخ من DVD ونشره وتوزيعه لكل فئات المجتمع حتى يحقق الإنجاز الأهداف المرجوة منه.



لمن تهدي مشروعك؟



٭ أهدي هذا الإنجاز الوطني إلى سيدي ووالدي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وأتمنى أن أتشرف بلقاء سموه وأهديه نسخة حصرية من «دستور الكويت السمعي الأول»، كما أهدي الإنجاز إلى سمو ولي العهد الشيخ مشـعل الأحمد وأتمنى كذلك ان أتشرف بلقاء سموه وأهديه نسخة من الدستور.



هل لديك مقترحات وأفكار لمشاريع جديدة؟



٭ لدي 3 مقترحات ورؤى اقتصادية تعنى بشؤون ذوي الإعاقة، وترسم حاضرهم ومستقبلهم، المقترح الأول يتمثل في كوتا للأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين او من سيتم تأهيلهم لتولي مناصب قيادية في الدولة مثل الخبراء والمستشارين والمبدعين على ان تخصص لهم نسبة إلزامية تتراوح بين 5 و 10% من اجمالي عدد الوظائف في كل جهة، والثاني انشاء صندوق وطني لتمويل المشاريع متناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة العاملين بالقطاع الخاص على البابين الثالث والخامس بجانب توظيف المواطنين الاسوياء معهم، بحيث يوفر هذا الصندوق خلال 5 سنوات ما يقارب 176 ألف فرصة وطنية، وبرأسمال لا يتجاوز 200 مليون دينار، ويمكن تنفيذ الفكرة من خلال تعديل او إضافة بند في قانون صندوق تمويل المشاريع الصغيرة القائم حاليا على ان يخصص لذوي الإعاقة فقط وانشاء إدارة متخصصة، وفي نهاية السنة العاشرة سيكون رأسمال الصندوق 440 مليون دينار.

اما المقترح الثالث فعبارة عن انشاء صندوق سيادي استثماري يعنى بكل شؤون ذوي الإعاقة ومتطلباتهم الحياتية ورأسماله كبير دون أن يحمل الدولة أي تكاليف مالية، مع توفير عائد مادي مقبول، وسيتم استرداد رأسمال الصندوق خلال عدة سنوات.



حدثنا عن هواياتك ومواهبك؟



٭ لدي العديد من المواهب مثل الجانب الأدبي والشعري والتصوير الفوتوغرافي الشخصي ولدي حسابات شخصية في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام @a_g_akw، أنشر فيها وأعبر عن نفسي، كما أحب السفر، فقـد كانت لي تجربة مع صديقي المقعد عبدالعزيز المطيري حيث سافرت انا وهو فقط الى لندن منذ عدة سنوات، وخلال الرحلة حققنا أهدافا منها التعاون والتكامل الإنساني وأطلقت على الرحلة «صناع الابداع»، وتم توثيقها بكاميرتي.



نسخة حصرية لرئيس مجلس الأمة



قال عبدالرحمن العدواني انه أهدى إنجازه الوطني من النسخة الحصرية لدستور الكويت السمعي الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، مشيرا الى ان الغانم أشاد بإنجازه وأثنى عليه وأبدى إعجابه به.



وأضاف العدواني أن الغانم أعرب عن أمله في أن يرى هذا الإنجاز النور في أقرب وقت.