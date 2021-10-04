41 مليون دينار إجمالي قروض عقارية ومنح للمواطنين في سبتمبر الماضي



حصل بنك الائتمان الكويتي على شهادة آيزو (ISO 22301:2019)، الخاصة بمعايير أنظمة إدارة استمرارية الأعمال «Business Continuity Management System» في مجال الأمان والمرونة - أنظمة إدارة استمرارية الأعمال وهو معيار نظام الإدارة المنشور وفق أحدث إصدار من قبل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (International Organization for Standardization) والذي يحدد المتطلبات اللازمة لتخطيط الإدارة الموثقة وتأسيسها وتنفيذها وتشغيلها ومراقبتها ومراجعتها وصيانتها وتحسينها باستمرار.



وذكرت المتحدثة الرسمية باسم البنك حباري الخشتي، في تصريح صحافي لها عن هذا الإنجاز المتميز، حيث تنضم «الآيزو» الجديدة لباقي الشهادات التي حصل عليها البنك سابقا، أن هذه الشهادة تثبت تميز البنك في التطبيق والامتثال لمتطلبات المنظمة الدولية للمعايير.



وأضافت ان الشهادة تؤكد على الكفاءة التشغيلية للبنك وقدرته على التعامل بشكل منهجي مع الحوادث والأزمات والتعافي من الكوارث، ما يعزز من قدرته على الاستمرار في إدارة أعماله وتقديم خدماته في كل الأحوال، ومهما كانت الظروف.



وأكدت أن الشهادة تأتي تتويجا لجهود تطوير العمل في إدارات وخدمات البنك التي بذلت على مدى الأعوام الماضية لتطبيق المعايير الدولية للجودة والأمن واستكمالا لمسيرة البنك والتزام إدارته بتفعيل خطته لتحقيق الحوكمة.



وأشارت إلى أن «هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الجهود التي بذلتها إدارة البنك والعاملون فيه، والتي أثمرت سلسلة من الإنجازات التي تصب في مصلحة المواطنين المستفيدين من خدمات البنك، فضلا عن توسيع شبكة الربط الإلكتروني مع العديد من المؤسسات والجهات الحكومية والبنوك التجارية، وهي الخدمات التي كان من شأنها زيادة معدل المعاملات الإلكترونية التي يتم إنجازها عبر موقع البنك بشكل كبير.



وفي السياق ذاته، أعلنت الخشتي أن بنك الائتمان الكويتي وقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي الكويتي بهدف تفعيل وطرح مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة والتي من شأنها تسهيل المعاملات المصرفية لعملاء البنك المتعاملين مع بنك الائتمان الكويتي وتحويل دفعات القروض الخاصة بالعملاء إلى حساباتهم مباشرة دون حاجة لمراجعة أي من فروع البنك.



ووقع الاتفاقية كل من نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف والرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي الكويتي لؤي مقامس بحضور عدد من مسؤولي كل من الطرفين.



وأكدت أن توقيع بروتوكول الشراكة للربط الإلكتروني يأتي من منطلق تفعيل دور الحكومة الإلكترونية والحرص على تطوير الأداء والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي يوفرها البنك بما يخدم العملاء وتسهيل الإجراءات اليومية وتقديم أفضل خدمة لهم.



من جهة أخرى، أعلن بنك الائتمان أن إجمالي القروض العقارية والمنح التي قدمها للمستفيدين بلغ 41 مليون دينار (نحو 135 مليون دولار) خلال شهر سبتمبر الماضي.



وقال البنك في إحصائية شهرية عن سبتمبر الماضي إن القروض المنصرفة في بناء قسائم خاصة بلغت 1.8 مليون دينار (نحو 5.9 ملايين دولار) في حين بلغت القروض المنصرفة في بناء قسائم حكومية 30 مليون دينار (نحو 99 مليون دولار).



وأضاف البنك أن القروض المنصرفة لشراء بيوت بلغت 5.9 ملايين دينار (نحو 19.4 مليون دولار) في حين بلغت القروض والمنح للبيوت الخرسانية نحو 5 آلاف دينار (نحو 16.5 ألف دولار).



وذكر أن القروض المنصرفة في توسعة وترميم البيوت الحكومية بلغت 879.8 ألف دينار (نحو 2.9 مليون دولار) في حين بلغت منح ذوي الإعاقة 2.1 مليون دينار (نحو 6.9 ملايين دولار).