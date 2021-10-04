أعلن البنك الأهلي الكويتي عن أسماء الفائزين في السحب الشهري الأول لحملة «خدمة الإشعارات»: «هل ترغب في ربح 100 دينار؟» والذي تم بإشراف وزارة التجارة والصناعة، وفيما يلي أسماء الفائزين المحظوظين:



٭ ام دي نيبون عبدالسلام



٭ وليد محمد علي



وتستمر الحملة حتى 24 نوفمبر المقبل، حيث يحصل الفائزون شهريا على جائزة نقدية بقيمة 100 دينار، ومن خلال «خدمة الإشعارات»، سيتمكن العملاء من الاطلاع على آخر مستجدات المعاملات الخاصة بهم بسهولة وبشكل مناسب، فضلا عن مراجعة سجل المعاملات السابقة.



وتعتبر هذه الخدمة مفيدة للغاية، خصوصا بالنسبة للمسافرين الذين لا تتوافر لديهم خدمة التجوال أثناء السفر، إذ بإمكانهم الوصول إلى الخدمة بمجرد الاتصال بالإنترنت عبر أي شبكة «Wi-Fi»، ولتفعيل «خدمة الإشعارات» في تطبيق البنك الأهلي الكويتي، ينبغي على العملاء اختيار «ملفي الشخصي» (My Profile) من القائمة الرئيسية بالتطبيق، ثم الضغط على «إعدادات الإشعارات» (Notification Settings) وتفعيل «خدمة الإشعارات» (Push Notification) لدخول السحب والربح بجائزة نقدية.