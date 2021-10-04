القاهرة - خلود ابو المجد



حجزت الفنانة منة شلبي المقعد الأول في عضوية لجان تحكيم الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وانضمت لها المخرجة كاملة أبو ذكري، والفنانة أروى جودة. وأكد صناع المهرجان أن بقية الأسماء لم تحسم بعد، وسيتم إعلان قائمة لجنة التحكيم كاملة في المؤتمر الصحافي الذي سيقام 13 الجاري.



وأكد مدير مهرجان الجونة السينمائي انتشال التميمي في حديثه لبرنامج «كلمة أخيرة»، أنه لم يتم الاستقرار على أعضاء لجان التحكيم كافة وسيتم الإعلان عنهم في المؤتمر الصحافي، ولكن بالنسبة للأسماء المصرية فسيكون في مسابقة الأفلام القصيرة، برئاسة المخرجة كاملة أبو ذكري، وهناك أيضا عضو لجنة التحكيم المخرج تامر عشري، كمان سيكون في مسابقة الأفلام الطويلة الفنانة منة شلبي، وفي مسابقة أفلام البيئة الفنانة أروى جودة.