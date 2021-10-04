أطلقت الفنانة وفاء عامر تصريحات مثيرة للجدل حول العلاقة الزوجية، مؤكدة أنها لن تطلب الطلاق أبدا ولو تعرضت للخيانة الزوجية، وقالت إنها ستكون السبب إذا بحث زوجها عن السعادة مع امرأة أخرى، كما أكدت أن زوجها لا يأكل إلا من يديها ويحظر على المساعدات داخل المنزل تجهيز أي طعام له! ورداً على سؤال «امتى تطلبي الطلاق» قالت وفاء عامر، خلال استضافتها في برنامج «الحكاية»: «أنا عمري ما هطلب الطلاق، لو عمل إيه، مهما عمل، له حاجات كتير أوي تشفع له في قلبي». وسألها عمرو أديب: «حتى لو خانك؟»، فردت عليه: «هبقى أنا السبب، أكيد أنا هبقى السبب، وأنا الحمد لله جوزي مش خاين، أنا زوجي لأ، محمد لا يمكن يخوني».