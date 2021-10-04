أكد المدرب الهولندي لبرشلونة الإسباني رونالد كومان أن النادي الكاتالوني «يعول علي»، وذلك عقب الخسارة أمام مضيفه أتلتيكو مدريد 0-2 مساء أمس الأول في المرحلة الـ 8 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وبعد ساعات قليلة من حصوله على دعم علني من الرئيس خوان لابورتا.



وقال كومان خلال تعليقه على الخسارة الثانية لفريقه في ثلاثة أيام بعد سقوطه المذل أمام بنفيكا البرتغالي 0-3 في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إنه طلب من ناديه «توضيح» موقفه، مضيفا تحدثت عبر الهاتف مع الرئيس خون لابورتا عن أشياء تتعلق بالنادي، وعني، وقد اتخذ الرئيس قراره، وكل شيء على ما يرام»، وقبل المباراة، استبعد لابورتا فكرة إقالة مدربه الهولندي، داعيا إلى منحه «هامش ثقة».

وعلّق القائد جيرارد بيكيه على مشاكل الفريق قائلا عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، قائلا: «ليست هناك مشكلة واحدة فقط، كلنا نريد حل هذا الوضع، لكنه صعب».



وكان أتلتيكو مدريد حامل اللقب ومهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز ألحقا ببرشلونة الهزيمة الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم بالفوز عليه 2-0 أمس الأول في المرحلة الثامنة.

وأثبت أتلتيكو تفوقه على برشلونة الذي لم يفز على «روخيبلانكوس» للمواجهة الخامسة تواليا بينهما، ورفع نادي العاصمة رصيده الى 17 نقطة.



وفي مباراة أخرى، تعادل قادش وفالنسيا 0-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول.



إلى ذلك، حقق فريق إسبانيول انتصارا ثمينا على ريال مدريد بنتيجة 2-1، على ملعب «باور 8» حيث سجل الأهداف لإسبانيول راؤولدي توماس بالدقيقة 17، وأليكس فيدال بالدقيقة 60، فيما سجل كريم بنزيمه لريال مدريد بالدقيقة 71.



وبهذا الانتصار يرفع إسبانيول رصيده للنقطة 9 بالمركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة في صدارة الترتيب، وأصبح «الملكي» مهددا بفقدان صدارة ترتيب الليغا هذا الموسم، في حال فوز ريال سوسيداد الوصيف برصيد 16 نقطة على مضيفه خيتافى في المواجهة التي جمعت بينهما مساء أمس في نفس الجولة.



وعلى ملعب «مانويل مارتينيز فاليرو»، فاز إلتشي على سيلتا فيغو 1-0، اذ سجل المهاجم الارجنتيني داريو بينيديتو هدف المباراة الوحيد (49)، وتقدم إلتشي للمركز الـ 13 مؤقتا برصيد 9 نقاط، بينما استمر سيلتا فيغو بالمركز الـ16 بـ7 نقاط.