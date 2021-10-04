تعادل ليفربول ومانشستر سيتي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب «الأنفيلد» ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة بينما رفعه مانشستر سيتي إلى 14 نقطة.

وسجل لـ «الريدز» ساديو ماني (59) ومحمد صلاح (76)، فيما سجل لمانشستر سيتي فيليب فودين (69) وكيفن دي بروين (81).



كما وضع توتنهام هوتسبير حدا لسلسلة هزائمه، التي استمرت في مبارياته الثلاث الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2-1 على ضيفه أستون فيلا أمس في المرحلة السابعة للمسابقة.



وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت أمس عن فوز برينتفورد على مضيفه ويستهام يونايتد 2-1، فيما تعادل كريستال بالاس مع ضيفه ليستر سيتي 2-2، كما تعادل في وقت سابق ارسنال مع مضيفه برايتون 0-0 ضمن ذات المرحلة.

وارتفع رصيد توتنهام إلى 12 نقطة في المركز الثامن، في حين توقف رصيد أستون فيلا، الذي تلقى خسارته الثالثة في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند 10 نقاط في المركز العاشر.



وبادر توتنهام بالتسجيل عن طريق بيير إيميل هويبرج (27)، قبل أن يتعادل أولي واتيكنز لمصلحة أستون فيلا (67)، ولم يهنأ الضيوف بالتعادل كثيرا، بعدما تقدم توتنهام بهدف ثان جاء عبر النيران الصديقة، بعدما سجل ماثيو تارجيت، مدافع أستون فيلا، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه (71).



واستمر ليستر سيتي في مسلسل نزيف النقاط في المسابقة، بعدما سقط في فخ 2-2 مع مضيفه كريستال بالاس، في المركز الثالث عشر برصيد ثماني نقاط.



وأنهى ليستر سيتي الشوط الأول متقدما بثنائية حملا توقيع النيجيري كيليتشي إيهياناتشو وجيمي فاردي، الذي أحرز هدفه السادس في البطولة هذا الموسم، في الدقيقتين 31 و37 على الترتيب ليتصدر الهدافين مع صلاح بـ ٦ أهداف لكل منهما.



وانتفض كريستال بالاس في الشوط الثاني، مستغلا تراجع أداء لاعبي ليستر، ليدرك التعادل بعدما سجل هدفين عن طريق ميشال أوليس وجيفري شلوب في الدقيقتين 61 و72 على الترتيب.



كما واصل برينتفورد، الوافد الجديد للمسابقة، مفاجآته في البطولة، بعدما حقق انتصارا قاتلا 2-1 على مضيفه ويستهام يونايتد.



وارتفع رصيد برينتفورد، إلى 12 نقطة في المركز السابع، في حين توقف رصيد ويستهام، الذي تكبد خسارته الثانية في المسابقة، عند 11 نقطة في المركز التاسع.



وتقدم برينتفورد بهدف سجله الفرنسي بريان مبيومو في الدقيقة 20، غير أن جارود بوين أحرز هدف التعادل لويستهام (80)، وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل 1-1، أحرز يوان ويسا هدف الفوز القاتل لبرينتفورد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع.



مدرب واتفورد أول ضحايا «البريمييرليغ»



أعلن نادي واتفورد، صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمس أنه أقال مدربه الإسباني تشيسكو مونوس بسبب «الاتجاه السلبي» في النتائج، وكتب فريق «هورنتس» في بيانه «يؤكد واتفورد أن تشيسكو مونوس ترك منصبه كمدرب للنادي»، مضيفا تعتقد الإدارة أن العروض الأخيرة تشير بوضوح إلى اتجاه سلبي في وقت من المتوقع أن يتحسن فيه الانسجام داخل الفريق بشكل كبير.

وخسر واتفورد أربع مرات في مبارياته الست الأخيرة، بينها سقوطه أمام مضيفه ليدز يونايتد (0-1) السبت في المرحلة السابعة، وهو أول فوز هذا الموسم لرجال المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا.

ويحتل واتفورد المركز الثالث عشر في الدوري برصيد 7 نقاط بفارق أربع نقاط بفارق اربع نقاط عن المراكز المؤدية إلى الهبوط. وتناوب 16 مديرا فنيا على تدريب واتفورد في المواسم الـ11 الماضية.