زاد بولونيا محن ضيفه لاتسيو عندما أكرم وفادته بثلاثية نظيفة أمس في المرحلة السابعة من بطولة إيطاليا لكرة القدم، وسجل بولونيا هدفين مبكرين بواسطة الغامبي موسى بارو (14) والبلجيكي أرثر ثيت (17)، قبل أن يوجه الاسكتلندي آرون هيكي الضربة القاضية بتسجيله الهدف الثالث (68).



وتلقى لاتسيو ضربة موجعة بطرد مدافعه فرانشيسكو أتشيربي (77)، وضرب بولونيا عصفورين بحجر واحد، حيث استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الـ 3 الأخيرة، وحقق فوزه الثالث هذا الموسم، وألحق الخسارة الثانية بلاتسيو هذا الموسم والثانية في مبارياته الخمس الأخيرة التي حقق فيها فوزا واحدا فقط.



ورفع بولونيا رصيده الى 11 نقطة وارتقى إلى المركز التاسع مؤقتا بفارق الأهداف خلف لاتسيو ويوفنتوس.



إلى ذلك، أكد يوفنتوس عودته الى المسار الصحيح بقيادة مدربه الجديد القديم ماسيميليانو أليغري، وذلك بحسمه مواجهة «الديربي» مع مضيفه تورينو بصعوبة بالغة في الوقت القاتل 1-0، ورفع يوفنتوس رصيده الى 11 نقطة في المركز الثامن موقتا، فيما تجمد رصيد تورينو عند 8 نقاط بعد تلقيه الهزيمة الأولى في آخر أربع مراحل والثالثة هذا الموسم.



كما تمكن إنتر ميلان من قلب تخلفه بهدف إلى فوز على مضيفه ساسولو 2-1، ويدين «النيراتزوري» بالفوز الى هدافه الجديد البوسني إدين دزيكو الذي سجل هدف تعديل النتيجة ثم تسبب بالهدف الثاني، مانحا فريقه الانتصار الخامس للموسم.



وذاق ساليرنيتانا طعم الفوز في دوري الدرجة الأولى لأول مرة منذ مايو 1999 بتغلبه على ضيفه جنوى 1-0.