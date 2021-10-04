حقق لايبزيغ وصيف الموسم الماضي فوزه الثاني تواليا أمام ضيفه بوخوم 3-0 ضمن منافسات المرحلة السابعة في الدوري الألماني لكرة القدم، وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني، حيث افتتح المهاجم البرتغالي أندري سيلفا التسجيل (69) برأسية من ركلة ركنية من أول لمسة له للكرة بعد ثوان من دخوله أرض الملعب بدلا من الدنماركي يوسف بولسن، وأضاف المتألق الفرنسي كريستوفر نكونكو الهدفين الثاني والثالث (73) و(78)، رافعا رصيده إلى 4 أهداف في «البوندسليغا» هذا الموسم.



وكان نكونكو سجل هدفين ومرر كرة حاسمة وتسبب بركلة جزاء في مباراة الفوز بسداسية نظيفة على هرتا برلين في المرحلة السابقة، كما سجل الهدف اليتيم لفريقه أمام كلوب بروج البلجيكي في الخسارة بنتيجة 1-2 في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



قال مدرب لايبزيغ الجديد الأميركي جيسي مارش متأسفا: «لو كنا أكثر دقة وفعالية كان بإمكاننا أن نتقدم بأربعة أهداف قبل انتصاف المباراة».



وهو الفوز الثالث للايبزيغ هذا الموسم بعد بداية متعثرة شهدت خسارته ثلاث مباريات في المراحل الأربع الاولى، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد بوخوم عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.