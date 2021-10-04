أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن خالص ترحيبه بالمشاركة الكويتية التي تأتي ضمن المشاركات الخليجية المتميزة في «إكسبو دبي 2020»، مؤكدا أن الحضور الخليجي البارز في الحدث العالمي الكبير، ومع أول انعقاد له في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يمثل نافذة مهمة يطلع منها العالم على ثقافتنا الخليجية الأصيلة وتراثنا العريق وحضاراتنا الضاربة بجذورها في عمق التاريخ، فضلا عن تعريف العالم بطموحاتنا وما يواكبها من مشاريع ومبادرات وبرامج وإبداعات تؤكد بها دول الخليج العربية حرصها على تحقيق مواقع ريادية متقدمة في مختلف المجالات.

وقال بن راشد: «لدينا حضارة كبيرة وموروث ثقافي غني ننطلق منه بقوة وطموح لا نهائي إلى المستقبل.. وما نراه من مشاريع وإنجازات خليجية رائدة يبشر بمستقبل واعد وغد مشرق أساسه الإنسان وغايته تحقيق رقيه وسعادته».



جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يرافقه عدد من المسؤولين الإماراتيين جناح الكويت في مقر معرض «إكسبو دبي 2020»، حيث كان في استقباله ومرافقته في أثناء الجولة بين أروقة الجناح الكويتي المفوض العام وكيلة وزارة الإعلام منيرة الهويدي.



بالإضافة إلى أجنحة مملكة البحرين ودولة قطر وكذلك روسيا، خلال زيارته إلى مقر المعرض في ثالث أيام انعقاده، وفق بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.



وخلال زيارته جناح الكويت في المعرض شاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ومرافقوه المحتوى المتميز الذي يضمه الجناح المقام تحت شعار «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة»، والذي هدفت منه الكويت إلى التأكيد على مجموعة من الرسائل المهمة، في مقدمتها ترسيخ مفاهيم الحفاظ البيئي والاستدامة، تماشيا مع رؤية «كويت جديدة 2035»، حيث جاء مبنى الجناح مترجما لهذه الرؤية، وذلك التوجه مع تشييده باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير.



وشاهد صاحب السمو خلال الزيارة الشاشة البانورامية الضخمة التي تتصدر الجناح ويتم من خلالها استعراض محطات مهمة في تاريخ الكويت، واستمع إلى شرح حول المشاركة الكويتية المتميزة التي تعد من أكبر المشاركات الخارجية للكويت من حيث الحجم ومستوى الفعاليات، ومن خلال الجناح المشيد في منطقة «الاستدامة» في إكسبو دبي 2020، وتم استلهام تصميمه من البيئة الكويتية وعناصرها الأساسية المميزة، في حين يعبر محتوى الجناح عن رحلة الكويت من ماضيها العريق إلى مستقبلها الواعد، فضلا عن استعراض جوانب مهمة من الحياة الثقافية والإبداعية الكويتية.



«الكويت وقطر والبحرين إخوة يجمعهم النسب والقرابة والمصير الواحد وتجمعهم الإمارات على المحبة والسلام»



قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إن النسب والقرابة والمصير الواحد تجمع الكويت وقطر والبحرين كما تجمعهم الإمارات على المحبة والسلام.

وقال بن راشد في تغريدة تعليقا على زيارته أجنحة الكويت وقطر والبحرين في معرض «إكسبو دبي 2020»: «أثناء جولتي اليوم في إكسبو.. ضمن الجناح القطري والجناح البحريني والجناح الكويتي.. إخوة يجمعهم النسب والقرابة والمصير والواحد.. وتجمعهم الإمارات على المحبة والسلام».