أعلنت مبادرة أطلقها فاعلو الخير والشركات أمس الأحد عن جائزة نقدية كبرى قيمتها مليون دولار أسترالي (724 ألف دولار أميركي) للأشخاص الذين يحصلون على التطعيم ضد فيروس كورونا.



وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أن حملة «مليون دولار فاكس» تهدف إلى تعزيز معدلات التطعيم الوطنية لتصل إلى أعلى من نسبة 80%، وهو هدف رئيسي لإعادة فتح البلاد بموجب خطة وطنية.



وتهدف الحملة إلى تقدم جوائز يبلغ مجموعها 4.1 ملايين دولار أسترالي.



وسيتم سحب بطاقة الجائزة النقدية الكبرى التي تبلغ قيمتها مليون دولار في 5 نوفمبر، بينما سيتم سحب حوالي 3100 بطاقة هدايا قيمة كل منها 1000 دولار طوال شهر الجاري.



ويقول كريج وينكلر من تحالف «مليون دولار فاكس» إن الغرض من الحملة ليس إقناع الأستراليين المترددين للحصول على اللقاح.



وتابع وينكلر في بيان نقلته وكالة الأنباء الأسترالية أمس الأحد: «يهدف العرض الترويجي ببساطة إلى مكافأة الأشخاص الذين يقررون تلقي التطعيم الآن بدلا من الانتظار، وحتى نتمكن من تقليل تأثير جائحة كوفيد-19 على المجتمع».