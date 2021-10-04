أكثر من 40 جهة شاركت في التصفيات الأولية للمسابقة

اليعقوب: «الأمانة» ملتزمة بتطبيق الضوابط والاشتراطات الصحية التي وضعت للمسابقة



في إطار استعدادات الأمانة العامة للأوقاف ممثلة في إدارة الصناديق الوقفية والتجهيز لانطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الكويت الكبرى (الرابعة والعشرين) لحفظ القرآن الكريم وتجويده تحت شعار «اطمئن»، والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وأعلنت المنسق العام للمسابقة مآرب اليعقوب انتهاء التصفيات الأولية رسميا أمس الأول السبت الثاني من أكتوبر، مشيرة إلى أن عدد الجهات المشاركة بلغ أكثر من 40 جهة رسمية وأهلية كويتية، ساهمت بجهودها في اختيار المتسابقين والمتسابقات الذين يمثلونها في المسابقة وفق التصفيات الأولية.



وبينت اليعقوب أنه جار تجهيز الكشوف النهائية التي تلقتها الإدارة بالتنسيق مع تلك الجهات، تمهيدا لإعلان أسماء المتسابقين والمتسابقات، الذين اجتازوا التصفيات الأولية، وتمهيدا لانطلاق مرحلة التصفيات النهائية في الموعد المقرر وهو 17 الجاري، إن شاء الله.



وأكدت اليعقوب أن إدارة الصناديق الوقفية ممثلة في الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه ستقوم بعد هذه المرحلة بتوزيع المشاركين الذين تأهلوا للتصفيات النهائية على لجان التحكيم حسب الشرائح المعلنة في شروط المسابقة من حيث عدد أجزاء الحفظ والتجويد والقراءات وغيرها، كما سيتم توزيع النساء في لجان خاصة بهن، مؤكدة أن تلك الخطوات ستتم عن طريق النظام الآلي للمسابقة، الذي يتم من خلاله إدخال بيانات المشاركين ومتابعة النتائج في المسابقة كاملة.



ولفتت اليعقوب النظر إلى أن الأمانة العامة للأوقاف ممثلة بالصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه ملتزمة خلال مرحلة التصفيات النهائية، التي ستعقد بمسجد الكويت الكبير بتطبيق الاشتراطات والضوابط الصحية التي وضعت لمسابقة الكويت الكبرى (الرابعة والعشرين) لحفظ القرآن الكريم وتجويده من خلال وزارة الصحة في الكويت والمنبثقة عن مجلس الوزراء الموقر.



وختمت اليعقوب تصريحها بتوجيه الشكر لجميع الجهات المشاركة على تعاونها، ولجميع المشاركين في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده، والتي أصبحت منارة تفتخر بها الكويت، والتي تخرج سنويا العديد من الحفظة الذين مثلوا الكويت بالمحافل الدولية في جميع أنحاء العالم خير تمثيل.