سجلت مدينة ملبورن الأسترالية رقماً قياسيا لتصبح المدينة الأولى عالميا في عدد أيام الإغلاق لفترة متصلة جراء جائحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أن ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا على الساحل الشرقي للبلاد، قضت ما مجموعه 246 يوما تحت أوامر البقاء في المنزل.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن هذا هو أطول إغلاق متصل لأي مدينة في العالم.

وتخضع المدينة حاليا للإغلاق للمرة السادسة منذ بداية جائحة فيروس كورونا، ومن المقرر أن يستمر الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع أخرى على الأقل.

وكان الرقم القياسي السابق مسجلا باسم العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس.

وتجاوزت أعداد الحالات في ولاية فيكتوريا الأسترالية مؤخرا جارتها ولاية نيو ساوث ويلز، والتي شهدت بداية انخفاض في أعداد الحالات بعد استقرار واضح.

ويتوتر الوضع في ملبورن. ففي الشهر الماضي، خرج المتظاهرون إلى الشوارع عدة أيام متتالية احتجاجًا على التطعيم الإجباري ضد كوفيد19- للعاملين في قطاع البناء.

ومن المتوقع أن تصل نسبة التطعيم في فيكتوريا إلى 70 % للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا في 26 تشرين أول/أكتوبرالجاري، وهو ما يؤدي إلى إنهاء الإغلاق بموجب خارطة طريق الولاية قبل تخفيف المزيد القيود عند الوصول لنسبة 80 % .

لكن رئيس وزراء الولاية دانيل أندروز قال إنه لن يستبعد تعديل خارطة الطريق وتوسيع القيود إذا لزم الأمر.

وسعت أستراليا، التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، قبل وقت طويل للقضاء على الفيروس باستراتيجية صفر كوفيد، ولكن بعد الفشل في احتواء العديد من حالات تفشي السلالة دلتا، انتقلت البلاد إلى حد كبير لتحقيق أهداف التطعيم كوسيلة للخروج من الإغلاق.

وسجلت أستراليا 105 آلاف إصابة وأكثر من 1200 وفاة منذ بداية الجائحة.