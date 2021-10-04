ذكر رئيس شركة "بيونتيك" الألمانية للأدوية ، التي طورت أول لقاح ضد فيروس كورونا أنه من المرجح أن تكون هناك حاجة لتركيبة جديدة، بحلول منتصف عام 2022، للحماية من التحورات المستقبلية للفيروس، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء

وقال أوغور شاهين -المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "بيونتيك" لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إنه بينما التحورات الحالية لفيروس كورونا، مثل سلالة "دلتا" شديدة العدوى، لم تكن مختلفة بما يكفي لتقويض التطعيمات الحالية، فإن سلالات جديدة ستظهر، يمكن أن تتجنب الجرعات التعزيزية والدفاعات المناعية للجسم.

وتابع "هذا العام(لقاح مختلف) غير ضروري على الإطلاق" لكن بحلول منتصف العام المقبل، ربما يكون الوضع مختلفا ".

وأضاف "هذا تطور مستمر وهذا التطور بدأ للتو".

يشار إلى أن شركة "بيونتيك" دخلت في شراكة مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايز"، لتطوير لقاحها ضد فيروس كورونا.