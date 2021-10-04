تعتقد العديد من السلطات الطبية في الولايات المتحدة بأن معدل تطعيم السكان يجب أن يتجاوز نسبة 90 % من أجل الوصول إلى المستوى الأمثل من الحماية ضد كوفيد.19-

وقال المسؤولون لصحيفة يو إس إيه توداي في تقرير نُشر يوم الأحد إن بروز السلالة دلتا من فيروس كورونا زاد من الحاجة الملحة لتطعيم الناس.

وقال توم مكارثي من دائرة رود آيلاند الصحية: "ما تعلمناه من السلالة دلتا والنظر إلى ما وراء دلتا ، هو ... لمنح السكان حماية حقيقية يجب أن تكون نسبة التطعيم أكثر من 90 %".

واتفق الدكتور إريك توبول من مجموعة سكريبس للأبحاث مع هذا الرأي وفقا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز .

وكان الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا، قد أكد في أيار/مايو الماضي أنه يمكن منع حدوث زيادة أخرى في عدد الحالات خلال الخريف إذا تم تطعيم 70 % من السكان بحلول 4 تموز/يوليو.