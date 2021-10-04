بخفة ورشاقة يستعرض الفتى قصى محمد مهاراته في ألعاب الجمباز والأكروبات الهوائية بإتقان داخل خيمة كبيرة أقيمت على أطراف بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ويتجمع عشرات الأطفال يوميا داخل الخيمة الكبيرة المقامة على مساحة دونم لتلقي تدريبات مختلفة من مهارات وفنون السيرك على أيدي مدربين محليين في محاولة لتفريغ طاقاتهم السلبية.

وما إن تطأ قدماك الخيمة ترى مجموعات صغيرة من الأطفال يرتدون زيا موحدا يمارسون ألعاب الجماز والأكروبات الهوائية والمهرجين وسط أجواء من الفرحة والحماسة.

وأصبحت الخيمة المصنوعة من النيلون المقوى ذات الألوان الفاقعة الأحمر والأصفر أول مدرسة رسمية لتعليم الأطفال فنون السيرك باسم "نجوم غزة" وبتأسيس من مجموعة شبان هواة كانوا يمارسون الألعاب منذ سنوات.

ويقول محمد (12 عاما) لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن ممارسة الأكروبات الهوائية ساعدته بشكل كبير على التخلص من خوفه الداخلي ومنحته الشجاعة في مواجهة المواقف الصعبة في الشارع.

ويضيف الفتى الذي يتمتع ببنية جسدية إن حياته قبل التحاقه في ممارسة الرياضة وفنون السيرك كنت "انطوائيا وخجولا، وأخاف أن أشارك في أي ألعاب مع أصدقائي سواء كان في المدرسة أو الشارع".

وتعمل المدرسة على تنظيم عروض لطلابها ليستعرضوا قدراتهم على تنفيذ فنون السيرك في الشوارع والمدارس والمؤسسات من خلال نصب خيم متنقلة لهم، وذلك لتشجيعهم على مواجهة الجمهور في القطاع.

وأبدى مؤسسو المدرسة فرحة عارمة بعد تمكنهم أخيرا من تحويل الحلم الذي طال انتظاره إلى حقيقة، من خلال نشر ثقافة فنون السيرك في المجتمع داخل قطاع غزة.