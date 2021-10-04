ضبطت قوات الدرك في شمال غرب فرنسا أخيرا ما يقرب من 700 كيلوغرام من الكوكايين داخل شاحنة كانت تنقل حوالى عشرين طنا من الروبيان.

وأوقفت السلطات الفرنسية خلال العملية شخصين قرب مدينة لو هافر، على ما أفادت مصادر مطلعة على الملف في تأكيد لمعلومات نشرتها صحيفة "لو باريزيان".

وبدأت القضية لدى الخروج من ميناء لو هافر صباح الجمعة، مع اعتراض أربعة رجال مسلحين شاحنة من 38 طنا.

وأرغم هؤلاء السائق على ركوب سيارتهم واستولوا على شاحنته. وتلقت السلطات سريعا بلاغا عن حادثة الخطف من شهود كانوا في الموقع، وبدأ عناصر الدرك مطاردة الشاحنة.

وبعد أقل من 50 دقيقة من بدء الوقائع، انتهت رحلة الخاطفين على طريق سريع بعدما تركوا السائق عند منطقة استراحة. ولم يكن السائق على علم بوجود كوكايين داخل الشحنة، وفق مصدر في الشرطة.

وفي الشاحنة، اكتشف عناصر الدرك داخل صناديق روبيان مصدرها الإكوادور 11 حقيبة رياضية تحوي في المجموع 687 كيلوغراما من الكوكايين. وتفوق قيمة المضبوطات القياسية 40 مليون يورو، وفق مصدر مطلع على الملف.

وأوقف أحد الضالعين الأربعة في العملية، فيما لاذ الثلاثة الآخرون بالفرار. كما أوقفت السلطات رجلا آخر بسبب سلوكه المريب في محيط ميناء لو هافر، وفق المصدر عينه.