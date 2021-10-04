أعلنت رئاسة الحكومة النمساوية اتفاق طرفي الائتلاف الحاكم، حزب الشعب النمساوي المحافظ وحزب الخضر، على إجراء إصلاحات ضريبية.

وستمنح هذه الإصلاحات سكان البلاد إعفاءات بقيمة تصل إلى 18 مليار يورو بحلول عام .2025

ويمثل لب هذه الإصلاحات وضع تسعيرة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتشجيع المواطنين على انتهاج سلوك صديق للبيئة.

ومن المنتظر أن يقدم مشروع الحكومة الائتلافية بالإضافة إلى ذلك تيسيرات مالية لأصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة حيث أعلنت رئاسة الحكومة عن إعفاء كل موظف بدوام كامل من دفع ما لا يقل عن 300 يورو سنويا.

من جانبه، قال المستشار النمساوي زباستيان كورتس:" لقد قررنا البدء في تحول جذري على الصعيد البيئي".

وكان كورتس اضطر إلى إلغاء رحلة مزمعة إلى إسبانيا لإنهاء المفاوضات الخاصة بهذه الإصلاحات.

ومن المنتظر أن تبدأ النمسا في تطبيق تسعيرة على الانبعاثات الكربونية اعتبارا من عام 2022 بواقع 30 يورو لكل طن انبعاثات، على أن يتم رفع هذه التسعيرة على غرار النموذج الألماني، لتصل إلى 55 يورو بحلول عام .2025

وكان علماء ومنظمات بيئية طالبوا بتسعيرة أعلى.

كانت ألمانيا بدأت منذ مطلع العام في تطبيق تسعيرة على الانبعاثات الكربونية الصادرة من النقل والتدفئة بواقع 25 يورو لكل طن، ومن المنتظر رفع هذه القيمة تدريجيا لتصل إلى 55 يورو بحلول .2025

وتعتزم حكومة فيينا تعويض المواطنين عن ارتفاع أسعار البنزين والديزل وزيت التدفئة ولاسيما بالنسبة لسكان المناطق الريفية عبر صرف "علاوة مناخ إقليمية" حيث خصصت الحكومة 500 مليون يورو لحملة لتشجيع الناس على التخلي عن استخدام الزيت والغاز في التدفئة.

وبالإضافة إلى ذلك سترفع الحكومة علاوة الأسرة من 1500 يورو بحد أقصى في الوقت الراهن إلى 2000 يورو لكل طفل، كما تعتزم الحكوم تخفيض اشتراكات التأمين الصحي لأصحاب الدخول الصغيرة فضلا عن تخفيض تدريجي لضرائب الشركات من 25 إلى 23% لجذب الشركات إلى النمسا.