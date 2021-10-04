عقب أزمة كورونا، يتوقع خبراء الوكالة الاتحادية للتشغيل في ألمانيا مستوى قياسي للتوظيف العام المقبل.

وأعلن معهد أبحاث سوق العمل والتوظيف التابع للمكتب في توقعاته التي نشرها اليوم الاثنين في نورنبرج أن عدد العاملين المسجلين في التأمينات الاجتماعية سيرتفع العام المقبل بواقع 550 ألف عامل إلى 42ر34 مليون عامل.

وبحسب بيانات المعهد، فإن هذا العدد المتوقع يفوق عدد العاملين في فترة ما قبل أزمة جائحة كورونا.

ويتوقع الباحثون أن تبحث جميع فروع الاقتصاد تقريبا عن موظفين إضافيين في النصف الثاني من عام 2022، خاصة في مجالات الضيافة والسياحة، والنقل الجوي والبري، فضلا عن منظمي المعارض الثقافية والرياضية والتجارية.

ووفقا لتوقعات المعهد، يمكن أن ينخفض عدد العاطلين عن العمل بمتوسط سنوي يبلغ 290 ألف عاطل إلى 3ر2 مليون خلال عام 2022، ليبلغ معدل البطالة 1ر5%، وهو أعلى قليلا مما كان عليه في عام .2019

وبحسب تقديرات المعهد، ستستشعر العديد من الشركات مرة أخرى مزيدا من الاختناقات في سوق العمل، حيث قال مدير قسم الأبحاث إنتسو فيبر: "ينطبق هذا حاليا أيضا على أجزاء في قطاعات مثل الضيافة، التي فقدت الكثير من عمالتها خلال عمليات الإغلاق وعليها الآن أن تزيدها مجددا في وقت قصير".

وتستند تقديرات المعهد إلى افتراض أن الاقتصاد الألماني سينمو بنسبة 2ر2% هذا العام وبنسبة 8ر3% العام المقبل.