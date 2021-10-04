تعتزم الحكومة البريطانية وضع قواعد أكثر صرامة للتعامل مع نشطاء تغير المناخ الذين تسببوا في حالة من الفوضى في طرق البلاد من خلال قطع الطرق السريعة في الأسابيع الماضية.

وخلال مؤتمر حزب المحافظين الحاكم في مدينة مانشستر، تعتزم وزيرة الداخلية بريتي باتيل التحذير من أن المتظاهرين الذين سيقطعون الطرق السريعة قد يواجهون غرامات غير محدودة والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب أيام من احتجاجات جماعة "اعزلوا بريطانيا) التي نظمت اعتصامات أغلقت بها سلسلة من الشرايين الرئيسية في جميع أنحاء لندن، بما في ذلك الطرق السريعة "ام 4" و"ام1" و"ام 25".

وحصلت الحكومة أمس السبت على أمر قضائي جديد يحظر على الجماعة عرقلة حركة المرور والوصول إلى الطرق السريعة والطرق الرئيسية في العاصمة وحولها.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن باتيل قولها: "الحق في الاحتجاج مبدأ أساسي في ديمقراطيتنا، لكننا لن نتسامح مع تكتيكات حرب العصابات التي تعرقل قيام الناس بأعمالهم اليومية العادية".

وأكد رئيس الوزراء بوريس جونسون "ستقف هذه الحكومة دائمًا إلى جانب الأغلبية الملتزمة بالقانون وستضمن أشد العقوبات الممكنة للمجرمين الذين يتعمدوا تعطيل الطرق الرئيسية.

وأضاف "سنمنح الشرطة الصلاحيات التي تحتاجها لوقف سلوكهم المتهور والأناني".