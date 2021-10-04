بدأت السلطات الفرنسية تطبيق قرار عدم ارتداء الكمامات لطلاب المدارس الابتدائية في 47 إدارة فرنسية، اعتبارا من، صباح اليوم الإثنين، ولكن يستمر المعلمون في ارتدء الكمامات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية "جبريال أتال"- حسبما ذكرت قناة (بي إف إم) الإخبارية الفرنسية، إن القائمة التي تضم 47 إدارة فرنسية ستطبق هذا القرار لم يتم عملها عشوائيا ولكن وفقا لمعايير محددة، موضحا أنه اعتبارا من اليوم الإثنين سينتقل البروتوكول الصحي إلى مستوى (1) وذلك في الإدارات التي يستقر فيها معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عند درجة 50 لكل 100 ألف نسمة، مما يعني بشكل أساسي رفع قرار ارتداء الكمامات في المدرسة الابتدائية بتلك المناطق.

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم في فرنسا أنه لكي يصبح قرار التخفيف ساري المفعول، يجب أن يكون معدل الإصابة بـ"كوفيد -19" أقل من 50 شخصا وذلك لمدة 5 أيام متتالية.