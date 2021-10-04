يحتفي متحفان في الولايات المتحدة بجاسبر جونز، أحد أكثر الرسامين الأمريكيين المؤثرين في حقبة ما بعد الحرب، بإقامة معرضين ضخمين الشهر الجاري.

سوف يفتح معرض "جاسبر جونز: العقل/المرآة" الاستعادي أبوابه في متحف ويتني في نيويورك ومتحف فيلادلفيا للفنون بأعمال من مسيرة الرسام الممتدة على مدار ستة عقود.

معرض كل متحف قائم بذاته بينما يعكس أيضا الآخر، حيث يقدمان "نظرة نادرة على نهج العمل لأحد أعظم الرسامين في عصرنا الحاضر"،حسبما قال متحف فيلادلفيا. ولطالما كان لجونز صلات قوية بالمتحفين السابق ذكرهما.

وقال متحف ويتني: "يقدم المعرضان معا استكشافا رائعا لكثير من مراحل وكنوز وغموض مسيرة فطرية ودائمة ومازالت تتطور".

ومازال جونز الذي ولد في 1930 في ولاية جورجيا الواقعة جنوب الولايات المتحدة، يواصل نشاطه في الاستوديو الخاص به في ولاية كونيكتيكت وسوف يعرض لوحات ومنحوتات جديدة في المعرضين.

يشار إلى أن جونز يعرف أكثر لرسمه للأعلام الأمريكية. وسوف يستمر المعرضان الاستعاديان حتى شباط/فبراير 2022 .