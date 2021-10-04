أُجبر المغتربون البريطانيون الذين يعيشون في إسبانيا على مغادرة البلاد والعودة إلى المملكة المتحدة، بسبب المعاملة التي عانوا منها في البلاد وسط الأعداد الكبيرة العائدة إلى المملكة المتحدة، بحسب ما نشرته صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وفي مقال بعنوان: "هل يُعامل المغتربون البريطانيون معاملة سيئة بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي؟"، كشفت الصحيفة أنه تم تسجيل حوالي 360 ألف بريطاني كمقيمين دائمين في إسبانيا، ولكن يُقدر أن الكثيرين كانوا يعيشون في البلاد دون تسجيل، ومنذ أن غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في أول يناير الماضي، يجب على البريطانيين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى إسبانيا ودول أخرى في الكتلة تلبية شروط معينة للحصول على وضع الإقامة، بما في ذلك الوسائل المالية والتغطية الصحية.

واحتاج أولئك الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي قبل أول يناير 2021 إلى تقديم طلب إقامة إلى مكتب الهجرة لإثبات إقامتهم، وإذا قمت بالتسجيل كمقيم قبل السادس من يوليو 2020، فستحصل على شهادة (أيه 4 ) خضراء من الشرطة ولا يزال هذا المستند صالحًا ويثبت حقوقك بموجب اتفاقية الانسحاب، ويجب على البريطانيين أيضًا التقدم بطلب للحصول على تأشيرة صالحة لمدة 90 يومًا في أي فترة من الستة أشهر لزيارة الاتحاد الأوروبي.

وزارت ويندي مورتون، وزيرة أوروبا وأمريكا، مؤخرًا إسبانيا لمناقشة وضع المغتربين البريطانيين مع حكومة مدريد، وقالت على تويتر: "ناقشنا السياسة الخارجية والروابط الثنائية الواسعة بين المملكة المتحدة وإسبانيا، خاصة بين شعبينا، سنواصل العمل معًا لضمان أن البريطانيين الذين يعيشون في إسبانيا يمكنهم تأمين حقوقهم بموجب اتفاقية خروج بريطانيا."

كما تم تحذير البريطانيين الذين يعيشون في إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى من العمليات المعقدة، إذا كانوا يريدون العودة إلى المملكة المتحدة مع شريك أوروبي قبل مارس 2022.

واعتبارًا من 31 مارس القادم، سيتعين على أزواج المواطنين البريطانيين في الاتحاد الأوروبي التقدم بطلب للحصول على تأشيرة كاملة والمرور بعملية مطولة إذا كانوا يريدون الانتقال إلى المملكة المتحدة، ويشمل هذا استيفاء المؤهلات المتعلقة باللغة والمهارات وامتلاك الموارد المالية الكافية.