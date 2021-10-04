أعلنت الشرطة الألمانية أن رجلا قُتل بعد إطلاق أعيرة نارية عليه في ظروف غامضة أمام مقهى بالعاصمة برلين .

وأوضحت الشرطة أن الجاني لاذ بالفرار بعد القيام بجريمته وأنه يتم البحث عنه من قبل الشرطة الجنائية.

وذكرت الشرطة أنه ربما تكون "خلافات شخصية" هي الدافع وراء الجريمة، مضيفة أنه يجري التحقيق في الجريمة حاليا واستجواب الشهود.

وتابعت الشرطة أنه تمت مصادرة صور وتسجيلات فيديو من موقع الحادث.

وبحسب ما توصلت إليه الشرطة حتى الآن، يبدو أن الجاني أطلق النار على الرجل 42/ عاما/ عدة مرات.

ومن جانبه أعلن الادعاء العام ببرلين أنه تبين من تشريح الجثة أن الرجل "لقى حتفه متأثرا بجراحه إثر إطلاق النار عليه".