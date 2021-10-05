أطلقت جمعية المياه الكويتية برنامجها التدريبي الدولي «تشغيل أنظمة تزويد المياه» عبر «زووم» بالتعاون مع منظمة «جرين وييف» الدولية للاستدامة المائية وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بحضور مشاركين من موظفي ومهندسي الصيانة ومديري المياه من وزارات الدولة والقطاع الخاص بالكويت وبمشاركة أكاديمية لخبراء مياه عرب.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمعية د.صالح المزيني خلال تدشينه البرنامج أن توفير تقنيات ذكية له دور في استدامة مياه الشرب وتمديداتها من خلال شبكة توزيع المياه، لافتا إلى ان شبكة تشغيل أنظمة تزويد المياه وأنظمتها أحد أهم عناصر إدارة خدمات مياه الشرب ويدخل ضمن توزيع المياه سلسلة من الإجراءات الذكية التي تقوم بها الجهات المعنية والتي تعتمد على بيانات تفصيلية عن كمية المياه المنتجة والمستهلكة.



وأوضح المزيني أن النمو التنموي والاجتماعي وزيادة السكان له أثر كبير على طلبات توفير مياه الشرب ويلقي ضغطا كبيرا على شبكات توزيع مياه شرب مما ينتج عنه ضرورة البحث عن حلول ووسائل وإجراءات كفيلة بتحسين توزيع وتشغيل أنظمة تزويد المياه، مشيرا إلى المستوى المتقدم الذي وصلت إليه عمليات إنتاج وتشغيل وصيانة مياه الشرب في الكويت وتصنيفها كأفضل مياه شرب على مستوى الوطن العربي بشهادة من منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن وزارة الكهرباء والماء تولي أهمية كبيرة لعملية مراقبة مواقع توزيع مياه الشرب وإدارة تشغيل وصيانة الشبكات المائية التابعة لها، بالإضافة إلى الإشراف اليومي على متابعة مراحل المياه بعد إنتاجها من محطات التقطير إلى حين وصولها إلى مواقع تخزينها ثم إعادة توزيعها عن طريق الضخ أو الانسياب الطبيعي للمستهلكين، مؤكدا أن شبكة توزيع المياه تفي باحتياجات المواطنين.