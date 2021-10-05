تستعرض سيارة جاكوار XF أداءها الاستثنائي وديناميكيات القيادة الفائقة من خلال مشاركتها في مشاهد المطاردة المثيرة في فيلم جيمس بوند الجديد «لا وقت للموت»، والذي بدأ عرضه في المنطقة مؤخرا.



وتظهر سيارتا XF صالون في المشاهد المصورة في ماتيرا جنوب إيطاليا وهما تخترقان طرقات المدينة المتعرجة وساحاتها، وحتى تهبطا عدة درجات مرصوفة أثناء مطاردتهما لجيمس بوند.



وكل من سيارتي XF الظاهرتين في الفيلم مزودة بنظام الدفع الكلي مع نظام «ديناميكيات مجموعة القيادة الذكية»، والتي حققت مستويات مذهلة من قوة الجر على الأسطح غير الثابتة، فيما أثبت سائقا السيارتين في فيلم «لا وقت للموت» أن ما من طريق أو زاوية ضيقة على هذه السيارة، وتتيح البنية خفيفة الوزن الكثيفة من الألمنيوم في سيارة الصالون، مع تصميم نظام التعليق المتطور، توجيها استثنائيا ورشاقة تامة، وقيادة ممتازة ومريحة ومتقنة.



وقال كريس كورباولد، مشرف المؤثرات الخاصة وسيارات مشاهد الحركة في فيلم «لا وقت للموت»: لقد كانت جاكوار XF خيارا مثيرا لهذه المشاهد المكثفة، فنحن نبحث دائما عن الوصول لأقصى الحدود الممكنة في مشاهدنا الخطيرة، وذلك يشمل قدرات السيارات المشاركة، لم يكن باستطاعتنا التهاون في مشاهد هذه المطاردة بالذات، إذ كانت هناك فراغات صغيرة بالكاد تبلغ عدة بوصات في الأزقة الضيقة، وبالتالي لا مجال للخطأ، وقد أظهرت سيارة XF مدى قدراتها وديناميكيات قيادتها.



من جانبها، قالت آنا غالاغر، مديرة علامة جاكوار التجارية: «جاكوار XF سيارة مصممة لتحمل أي رحلة، محققة توازنا لا مثيل له بين الفخامة والراحة والإتقان. وسواء أكانت مطاردة على شوارع ماتيرا المتعرجة وساحاتها، حيث تم تصوير مشاهد المطاردة في «لا وقت للموت»، أو على شوارع لندن الصاخبة، فإن سيارة XF هي السيارة المثالية لكل المناسبات.



يذكر أن فيلم «لا وقت للموت» (No Time To Die) من إخراج كاري جوجي فوكوناجا، ومن بطولة دانيال كريغ، الذي يؤدي للمرة الخامسة والأخيرة شخصية العميل 007 جيمس بوند، من تأليف الكاتب الراحل إيان فيلمينغ.