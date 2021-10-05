

هل تؤثر «الساونا» في علاج أمراض البرد؟



قال الطبيب فلاديمير زايتسيف، إن موسم أمراض البرد يحل مع فصل الخريف، ولكن لا يجوز خلال ذلك علاج هذه الأعراض بواسطة طرق «الطب الشعبي».



وأشار الطبيب إلى أن الكثير من الناس يعتبرون، بالخطأ، أن نزلة البرد مرض لا يحتاج إلى زيارة الطبيب والحصول على العون الطبي، بل يحاولون الشفاء باستخدام طرق الطب «الشعبي» أو «القروي».



وحذر الطبيب من أن بعض هذه الأساليب، ليس فقط لا تجلب الشفاء، بل يمكن أن تجلب الضرر للصحة بشكل كبير. وقال إن هذا ينطبق، على سبيل المثال على طريقة شائعة للعلاج «القروي» وهي الذهاب إلى «حمامات السوق». وأضاف الطبيب: في حمامات البخار والساونا، تكون درجة الحرارة عالية جدا، وهو ما يتسبب في إثارة الوذمة (الانتفاخ بالإنجليزية: Edema) بشكل قوي جدا. وخلال ذلك تتضخم النواسير (القنوات القريبة من تجويف الأنف)، ويبدأ الالتهاب في الظهور بقوة أكبر.



ووفقا له، يمكن للمريض الذهاب إلى الحمام أو الساونا عندما يتعافى بالفعل، ولكن ليس في بداية المرض.

عن «نوفوستي»