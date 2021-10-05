أفردت الصحف الإنجليزية الصادرة أمس صدر صفحاتها الرياضية لمهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح، بعدما سجل هدفا تاريخيا وصنع مثله، في تعادل ليفربول مع مان سيتي بنتيجة 2 - 2، وعنونت صحيفة «الغارديان»، «هدف للتاريخ.. كلوب يمتدح محمد صلاح الرائع»، فيما قالت صحيفة «ليفربول إيكو»، عن الهدف: «هدف صلاح المميز يشعل آنفيلد.. المهمة الآن عدم ترك صلاح يغادر بالمجان حيث لديه أقل من عامين على عقده».



فيما ذهبت صحيفة «ميرور» إلى الاتهامات التي كانت توجه للدولي محمد صلاح بأنه لاعب أناني وجشع من خلال خلافه مع زميله السنغالي ساديو ماني، وعنونت صحيفة «لحظة صلاح السحرية.. بيب يطالب بالتدخل حيث شوهت المباراة الممتعة حادثة بصق أحد المشجعين على دكة السيتي».



وبحسب الصحيفة، فرغم الاتهامات يبقى محمد صلاح أكثر اللاعبين إبداعا في صفوف ليفربول واستغل لقاء مان سيتي ليرد على الاتهامات بشأن علاقته بزميله ساديو ماني.

وأكد صلاح بهدفه الثاني أنه لا يخشى التمسك بالسيطرة واستدعاء لحظة من السحر حين يشعر بأنه لا توجد خيارات أفضل. وعنونت صحيفة «ديلي اكسبريس»، قائلة «هدف مذهل.. هدف صلاح الرائع يشعل مواجهة الجبابرة المثيرة».