واصل نابولي تألقه بالعلامة الكاملة محققا فوزه السابع تواليا في الدوري الإيطالي لكرة القدم عندما قلب الطاولة على مضيفه الصعب فيورنتينا وانتصر عليه 2-1، ضمن المرحلة السابعة من الـ«سيري أ» أمس الأول، فيما ضيق ميلان الخناق عليه بتخطي أتالانتا 3-2.



وعلى ملعب «أرتيميو فرناكي»، افتتح فيورنتينا التسجيل عن طريق الأرجنتيني لوكاس كوراتا (28)، قبل أن يدرك نابولي التعادل بهدف المكسيكي إرفينغ لوزانو (39)، ويخطف الفوز عن طريق الكوسوفي أمير رحماني (50).



وبهذا الفوز سجل نابولي نقطته الحادية والعشرين بالعلامة الكاملة في صدارة الترتيب، في حين تجمد رصيد فيورنتينا عند النقطة 12 في المركز الخامس.



وقال مدرب نابولي لوتشيانو سباليتي: «لقد عانينا قليلا بعدما تقدمنا، لكن كانت لدينا أيضا فرص كنا قادرين فيها على التقدم 3-1 ولم ننجح في استغلالها»، مضيفا: نحن في حاجة إلى العمل على ذلك لأننا سنحتاج إلى الفوز في بعض المباريات التي نحن جاهزون لخوضها.



وفي المباراة الثانية ارتقى ميلان إلى وصافة الترتيب على حساب مضيفه أتالانتا 3-2.



وأحرز أهداف ميلان دافيد كالابريا (1)، ساندرو تونالي (43)، والبرتغالي رفايل لياو (78)، فيما سجل الكولومبي دوفان زاباتا (86 من ركلة جزاء) والكرواتي ماريو باشاليتش (90+3) هدفي أتالانتا.



وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد أتالانتا عند 11 نقطة في المركز الثامن.



من جهة أخرى، تغلب روما على ضيف إمبولي بهدفين نظيفين على الملعب الأولمبي، وسجل ثنائية روما لورينتسو بيليغريني (42) والأرمني هنريك مخيتاريان (48).



وبهذا الفوز بات رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في المركز الرابع مع 15 نقطة، فيما حل إمبولي عاشرا مع تسع نقاط.



وقال مورينيو «لعبنا بشكل جيد، كنا صلبين ومتماسكين»، مضيفا أعتقد أننا كنا نستحق الفوز، فمن الجيد دائما الفوز بعد الهزيمة، فمع 15 نقطة من سبع مباريات، نحن على ما يرام».



وفي مباريات أخرى، دك فيرونا شباك سبيتسيا برباعية نظيفة، فيما تعادل سمبدوريا مع أودينيزي 3-3.