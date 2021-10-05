ألحق آينتراخت فرانكفورت الخسارة الأولى ببايرن ميونيخ حامل اللقب هذا الموسم وذلك في عقر داره بنتيجة 2-1 ضمن المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم أمس الأول، فيما ضيق باير ليفركوزن الخناق على الفريق البافاري بعد فوزه على أرمينيا بيليفيلد 4-0.



ورغم خسارته، بقي بايرن متصدرا الترتيب العام برصيد 16 نقطة بالتساوي مع ليفركوزن مع افضلية الأهداف للأول.

في المقابل تقدم فرانكفورت إلى المركز 13 بعدما حقق فوزه الأول هذا الموسم وأصبح في رصيده 8 نقاط.



وعن الخسارة، قال مدرب البايرن يوليان ناغلسمان «الخسارة مؤلمة دائما، لكن هذه الخسارة تؤلم أكثر لأنه كان بمقدورنا تلافيها»، مضيفا: لقد عوقبنا بسبب عدم استفادتنا من فرصنا، وهي الهزيمة الأولى لنا. وعلى جانب آخر كان من الممكن لنا أن نتجنبها، حيث لم نقم ببعض الأمور على النحو الصحيح، مثلما حدث في الأسابيع الأخيرة.



وانتقد مدرب بايرن لاعبيه بسبب أدائهم في الشق الدفاعي، لاسيما الذين دفع بهم في الشوط الثاني بسبب سوء تواصلهم مع باقي زملائهم.



وبسؤاله عن سر تأخره في التبديلات، أجاب «لأن كومان مازال غائبا، وليس لدينا جناح حقيقي على مقاعد البدلاء، وكان يتحتم علينا الدفع بالثنائي جمال موسيالا وتشوبو موتينغ».



وتابع: «تشكيلتنا الأساسية كانت تضم أفضل لاعبينا، ولهذا أردنا الإبقاء عليهم أطول فترة ممكنة».



بدوره، قال مدرب فرانكفورت اوليفر غلاسنر «انها المرة الأولى التي أفوز فيها في ميونيخ كمدرب، وبالتأكيد لن تنسى هذه اللحظة».