تعرض موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي وعدد من المواقع التابعة له كواتساب وانستغرام، لعطل فني، شمل عشرات الملايين من المستخدمين.

واستخدم «فيسبوك» منصة «تويتر» وقال إنه يعلم بحدوث أعطال في خدماته وأن العديد من الاشخاص يواجهون مصاعب في الدخول إلى التطبيق. وأضاف «نعمل على إعادة خدمات واتساب وإنستغرام في أسرع وقت».

كما استخدم «إنستغرام» تطبيق تويتر وقال في تغريدة إنه يمر «بأوقات صعبة ويدعو المستخدمين إلى الصبر».



وأشار موقع «داون تراكر» إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث في مناطق مكتظة بالسكان بينها واشنطن وباريس وعدد كبير من الدول.