دارين العلي



أطلقت وزارة الكهرباء والماء أمس موقعها الالكتروني بحلته الجديدة، بهدف تقديم خدمة أفضل للعملاء.



وقالت مصادر مطلعة في الوزارة، انه تم إدخال تعديلات على الموقع تتناسب مع التحول نحو الرقمية والاستغناء عن التعامل الورقي تماشيا مع توجه الحكومة الحالي، حيث تم إطلاقه بشكل عصري وبرمجة تتوافق مع المعايير العالمية وتم تطويره وفقا للخدمات الجديدة المدرجة فيه بالإضافة إلى تطوير محركات قوائم الخدمات الخاصة بالعملاء أو الموظفين، كما تم تخصيص مساحة خاصة للإعلانات، والحرص على إبراز قوائم الخدمات بشكل لافت لخدمة الزائرين للموقع، بالإضافة الى استحداث خدمة الرد على جميع الاستفسارات عبر الموقع.



يذكر أنه تمت ترجمة الموقع باللغة الانجليزية إضافة الى العربية وتوافر الدعم التقني والصيانة على مدار الساعة.