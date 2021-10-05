

أعلنت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت عن مساهمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بدعم المسابقة الهندسية التاسعة لطلبة المرحلة الثانوية في مدارس وزارة التربية والتي انطلقت في 3 أكتوبر وتنتهي 23 يناير المقبل.



وقال مقرر لجنة المسابقة د.ماجد مجيد إن المؤسسة تهدف من خلال هذا الدعم إلى تعزيز روح الإلهام بثقافة الابتكار في المجالات الهندسية وتشجيع أفكار طموحة تسعى إلى تحقيقها عمليا، مشيرا إلى أن فكرة المسابقة لاقت قبولا كبيرا من المدارس ومن هنا استطاعت الكلية الحصول على دعم «التقدم العلمي» التي تعتبر من المؤسسات الرائدة في مجال الاختراعات والابتكارات لما لها من أهمية في تطوير وتنمية المجتمع وتشجيع المشاركين على الوصول إلى العالمية، كما أنها تحفز تنمية القدرات البشرية والمشاريع المختلفة التي تتميز بأفكار تقنية حديثة.



وثمن مجيد دعم المؤسسة للمسابقة لأنها تحث على الإبداع من خلال التميز في التصاميم والمشاريع المتنوعة التي تخدم الوطن اجتماعيا وتظهر تأثيره وأهميته في حياتنا وذلك عبر تقديم الجوائز القيمة للفائزين، مشيرا إلى انعقاد اللقاء التنويري للمدارس المشاركة يوم الأحد 10 أكتوبر عبر منصة (Teams)، داعيا المدارس الراغبة في المشاركة الى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.HSECkuniv.com، مبينا ان المسابقة كانت نتاج جهود مباركة قامت بها الكلية وأساتذتها خلال سنوات لتشجيع طلبة الثانوية على التعرف على المفاهيم الهندسية وتنمية قدراتهم النظرية والعملية لتمكينهم من الارتقاء والاستعداد للمستقبل.