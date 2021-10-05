أكد عدد من زوار جناح الكويت المشارك في المعرض العالمي «اكسبو دبي 2020» ان الجناح يقدم للزائر فكرة عامة وشاملة عن تاريخ الكويت وتراثها وثقافتها والفرص الواعدة التي تقدمها للعالم.



واعتبر الزوار في تصريحات متفرقة لـ «كونا» ان الجناح الكويتي يعد فرصة ثمينة للزوار وتذكرة عبور إلى الكويت من مختلف الجنسيات للتعرف عليها عن قرب من خلال محتويات الجناح التعريفية او الكوادر الشبابية الوطنية التي تستقبل الزوار وتصحبهم بين أروقته.



وقال الكساندر ريسو من أوكرانيا والذي يزور الجناح بصحبة عائلته انه سمع كثيرا بالكويت وإنجازاتها وعطائها على الصعيد الإنساني الذي مكنها من ان تكون مركزا للعمل الإنساني على مستوى العالم، لافتا الى ان الجناح «شامل وواف» للزائر الذي يريد ان يكتشف الكويت ويتعرف على تاريخ بلد وحضارة شعب بنى وطنه في ظروف طبيعية وإقليمية صعبة.



وفي تصريح مماثل قال جويل ماسو من الفلبين ان لديه أقارب يعملون في الكويت وحدثوه كثيرا عن الكويت قيادة وشعبا ووجد ان جناحها يعد فرصة مهمة للاطلاع عليها بشكل مباشر.



وذكر جويل ان الجناح بشاشاته الكبيرة ومحتوياته النادرة ينقلك عبر رحلة زمنية إلى عصور ماضية تعبر عن أولئك الذين ساهموا في بناء الكويت ووضعوا لبنة البداية.



من جهتها، قالت شينوا ماجو وهي زائرة مع والدتها من الصين ان معرض اكسبو العالمي يعد فرصة لشعوب العالم للتعرف على بعضها وعرض ما لديها من كنوز معرفية وثقافية في مكان واحد ودون عناء السفر والتنقل، وانها نادرا ما تأتي إلى منطقة الشرق الأوسط وتجهل الكثير عن دوله ومناطقه وشعوبه، مشيرة إلى ان جناح الكويت في «اكسبو دبي» اختصر عليها الكثير من الوقت والجهد للتعرف عليها.



أما سليمان الشحي وهو زائر من الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مع أفراد عائلته للجناح فقال ان الإمارات والكويت لهما تاريخ وثقافة ودين وأهداف مشتركة وتاريخ وثقافة الكويت ليسا غريبين عن أهل الإمارات، لافتا إلى حرصه على زيارة الجناح من أجل الاطلاع على آخر ما توصلت إليه الكويت من مشاريع تنموية.



وبين الشحي ان شعار الكويت في مشاركتها «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة» جذبه والعديد من الزوار لمعرفة ما تتمتع به الكويت من فرص واعدة للارتقاء بمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي.



وفي السياق ذاته، قال علي الجعفري وهو زائر من سلطنة عمان الشقيقة انه لم يزر الكويت في حياته رغم قربها من السلطنة، مشيرا إلى ان جناح الكويت في المعرض العالمي وما قدمه له من معلومات زاد من إصراره على زيارتها.