

قال الرئيس التنفيذي لسباقات سيارات «فورمولا 1» ستيفانو دومينيكالي، إن الموسم المقبل سيشهد ازديادا ملحوظا في السباقات القصيرة، مؤكدا أن التجربة المبدئية للسباقات القصيرة التي شهدها الموسم الحالي اعتبرت ناجحة.



وقال دومينيكالي في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت»: «قلنا في بداية العام إن التجربة (السباقات القصيرة) ستجرى ثلاث مرات للتأكد من أننا لدينا الخطة المناسبة للمستقبل».



وأضاف: «يمكنني القول إننا لن نطبق السباقات القصيرة (التي تحل مكان التجارب الرسمية التأهيلية) بكل مكان (في كل السباقات). نرغب في إقامتها في ثلث السباقات أو شيء كهذا، مع ربطها بطريقة مختلفة لمنح الجوائز والنقاط وربطها بحلبات محددة».



وفي ظل حقيقة أن بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1» ستشهد 23 سباقا في موسم 2022، فإن السباقات القصيرة ستطبق في 7 أو 8 سباقات.



وأقيمت السباقات القصيرة مرتين خلال الموسم الجاري حتى الآن، وذلك على مضماري سيلفرستون ومونزا، ومن المقرر تطبيق النظام نفسه في سباق «فورمولا 1» البرازيلي المقرر في وقت لاحق من العام الحالي.



وأكد دومينيكالي أيضا أن منافسات الموسم المقبل ستفتتح في مارس كما هو معتاد لكنها ستختتم في موعد مبكر عن المعتاد في نوفمبر لتفادي التداخل مع بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر.