القاهرة - سامي عبدالفتاح



يرى مدير منتخب مصر وائل جمعة، أن هناك حملات منظمة ضد المدير الفني الجديد كارلوس كيروش، مشددا على أن اختيارات قائمة اللاعبين تمت دون مجاملات ووفقا لرؤية المدير الفني صاحب القرار الأول والأخير.



وشدد جمعة في تصريحات: «المدير الفني اختار اللاعبين الأنسب لتنفيذ فكره، ورغم انه لم يكمل 15 يوما في مصر إلا أن هناك حملات منظمة ضده»، كاشفا عن أن كيروش اتصل باللاعبين الذين خرجوا من القائمة بالكامل ليشكرهم على تواجدهم وأكد لهم أن أبواب المنتخب مفتوحة لهم في الفترات المقبلة عن طريق مجهودهم.



وقال: «انطباعات كيروش جيدة عن اللاعبين ويحفزهم بشكل جيد جدا خلال تلك الفترة القصيرة جدا»، وتابع: «يجب أن نثق في كيروش فهو لديه خبرة كبيرة بعالم كرة القدم، ولدينا ثقة كاملة في اختياراته هو المسؤول الأول والأخير عن ذلك».



وأضاف جمعة: «كيروش يأخذ رأي الجهاز المساعد بشأن اختيارات اللاعبين لكن الرأي الأخير له، فهو مدرب عالمي ولم يسعفه الحظ لمشاهدة مباريات في الدوري للاختيار».



وأوضح «اضطررنا لاختيار قائمة مبدئية لبطولة كأس العرب دون انتظار مباريات الدوري لأننا كنا مطالبين بإرسالها قبل 1 أكتوبر».



وبالحديث عن استبعاد محمد مجدي أفشة ومحمد شريف ومصطفى فتحي قال: «هم أولاد منتخب مصر ولا أحب الحديث بصفة فردية هم من القوام الرئيسي»، مضيفا: «هدفنا الحالي هو مواجهة ليبيا والعودة لصدارة المجموعة، هدف كيروش الأول وصول كأس العالم».



وعن شارة القيادة قال: «كيروش أعلن منذ أول يوم أن محمد صلاح هو قائد المنتخب، مضيفا: «تحدثت مع اللاعبين الأقدم بشأن شارة القيادة ومنهم أحمد فتحي الذي كانت لديهم مشكلة مع الجهاز الفني السابق، واتفقنا على عدم فتح الأمر مرة أخرى والقرار يعود للمدير الفني المسؤول الأول والأخير عن الفريق».



وفي سياق متصل، وصل أمس إلى القاهرة ومنها إلى الإسكندرية الرباعي المحترف محمد النني وعمر مرموش وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد، فيما سيصل محمد صلاح صباح اليوم، وكان أحمد حجازي أول المنضمين من المحترفين لمعسكر المنتخب في برج العرب.



الى ذلك، وصل إلى مدينة الإسكندرية منتخب ليبيا لكرة القدم بقيادة مديره الفني الاسباني خافيير كليمنتي، للاستعداد لخوض مباراة مصر ضمن الجولة الثالثة لصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، حيث أكد كليمنتي انه وضع يديه على أسلحته لمواجهة «الفراعنة»، وانه يتطلع مع لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية قبل المواجهة مجددا 11 أكتوبر في بنغازي.