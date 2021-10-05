الرامزي: إقبال كبير على سلسلة رصد الحياة الفطرية

شاه: المسؤولون والجمهور يستفسرون عن برامجنا السبعة



أكدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أن مشاركتها في حفل افتتاح معرض «إكسبو 2020» المقام حاليا في دبي بالإمارات العربية المتحدة تعكس اهتمام الدولة بجهود منظمات المجتمع المدني والعمل التطوعي إبرازا لدورها في إنماء قطاعاتها التخصصية، لافتة إلى ان مشاركتها في المعرض تدخل ضمن المشاركة الرسمية للكويت، معلنة أن جناحها يشهد إقبالا كبيرا من زوار المعرض من الضيوف والجمهور العام.



وبينت عضو الجمعية وعضو الوفد الإعلامية ياسمين الرامزي أن «حماية البيئة» شاركت في فعاليات الأسبوع الأول «أسبوع التغير المناخي ـ والتنوع الأحيائي»، والذي تزامن إطلاق فعالياته مع الإيذان ببدء مراسم حفل افتتاح المعرض بحضور عالمي لرؤساء دول وحكومات ووزراء وخبراء دوليين وآلاف الزوار وملايين المتابعين عبر شاشات الفضائيات ووسائط التواصل، مشيرة إلى أن الجمعية تستعرض في جناحها مظاهر من التنوع الأحيائي في الكويت عبر إبراز سلسلة توثيق الحياة الفطرية التي تقدمها الجمعية خلال سبعة مواسم متواصلة وتتناول عروضها تقديم برامج «كل يوم طير، كل يوم نبتة، كل يوم سمكة، كل يوم يال بجزأيه، كل يوم كشتة بجزأيه».



وأوضحت الرامزي أن رئيس فريق رصد وحماية الطيور بالجمعية محمد غلوم شاه مقدم ومعد برنامج كل يوم طير، والإعلامية ياسمين الرامزي مقدمة برنامج «كل يوم كشتة 2» و«كل يوم يال 2» يستقبلان زوار الجناح للتعريف بجهود جمعية البيئة في مجال التنوع الأحيائي من خلال برامج سلسلة رصد وتوثيق الحياة الفطرية في الكويت.



من جانبه، قال رئيس فريق الطيور بالجمعية وعضو الوفد محمد شاه ان جناح الجمعية استقطب العديد من المسؤولين الخليجيين والعرب ورواد المعرض من حضور حفل الافتتاح وذلك للتعرف على ما لا يقل عن 190 حلقة تلفزيونية لسلسلة الرصد البرامجية، مؤكدا أنه «خلال حفل الافتتاح لقي جناح الجمعية إشادة زواره من المسؤولين الكويتيين خاصة قيادات وزارة الإعلام ولعل أبرزهم وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري ووكيلة الوزارة منيرة الهويدي مثنين على محتوى العروض المشمولة في جناح الجمعية والذي يبرز جماليات مكونات وموائل التنوع الاحيائي في البلاد، لافتا إلى أن «الجمهور والزوار يتناقشون معنا عن البرامج السبعة المعروضة»، مشيرا إلى أن جناح الجمعية يشمل في معروضاته بعضا من أدوات رصد مكونات الحياة الفطرية من كاميرات ومعدات في رمزية تعكس الجهد المبذول من فريق عمل السلسلة خلال سبع سنوات ولمدة 5 أشهر سنويا.