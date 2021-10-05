زكي عثمان



في مباراة مثيرة لم تمر مرور الكرام بين عملاقي الكرة الانجليزية ليفربول ومانشستر سيتي والتي انتهت بتعادلهما (2-2) في قمة المرحلة السابعة للدوري الإنجليزي، نجح «الفرعون» المصري محمد صلاح في إبهار العالم بتسجيل هدف أقل وصف له انه «استثنائي»، بعد أن تسلم الكرة وسط مدافعي السيتي ليستدير بالكرة ويمر بطريقة رائعة من الثلاثي برناردو سيلفا وجواو كانسيلو وإيمريك لابورت بلعبة واحدة ثم واجه أفضل مدافع بالدوري الانجليزي روبن دياز، فمر منه بطريقة أروع ليسدد الكرة بقدمه اليمنى من زاوية مستحيلة مسجلا هدفا عالميا في شباك الحارس البرازيلي إيديرسون.



من جهتها، لم تتوان الصحف العالمية في وصف هدف صلاح بـ «الخيالي»، والذي أثبت فيه «الفرعون» من جديد براعته وموهبته الكبيرة، فأبدى مدرب «الريدز» يورغن كلوب إعجابه الشديد بالهدف المذهل، وقال «أعتقد إذا سجل ميسي أو رونالدو هذا الهدف فإن العالم بأسره سيقول «نعم»، لأنهما من الطراز العالمي»، مضيفا: «صلاح أحرز هذا الهدف لأنه نجم من الطراز العالمي، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليا، هذا ما هو عليه».



بدوره، وجه محمد صلاح رسالة لجماهير فريقه عبر «انستغرام» تظهر احتفاله بالهدف الرائع، وعلق «أردنا حقا الفوز بهذه المباراة، لكننا مازلنا في المنافسة، نسعى للحصول على اللقب، ولدينا ما يلزم لذلك». وتلقى صلاح إشادة كبيرة من أبرز عناصر اللعبة حاليا إلى جانب أشهر المحللين وكذلك كبار نجوم الرياضة خارج كرة القدم، حيث وصف معلق ومحلل قناة «سكاي» جاري نيفيل الهدف بأنه «هدف من كوكب آخر.. صلاح جيد جدا»، أما نجم ليفربول السابق ومحلل سكاي سبورتس جيمي كاراغير فقال «لا أعتقد أن هناك من هو أفضل منه في العالم في الوقت الحالي، إنه أحد أعظم اللاعبين الذين لعبوا لليفربول على الإطلاق»، كما أشاد أسطورة السلة الأميركية ليبرون جيمس بمردود النجم المصري وكتب عبر تويتر مقتبسا تغريدة حساب ليفربول مفادها «محمد صلاح مذهل تماما في كرة القدم»، ليعلق بـ «نعم هو كذلك!»، فيما قال اللاعب الإنجليزي السابق مايكل أوين: «صلاح استثنائي ومن أفضل لاعبي العالم».

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