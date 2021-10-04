خسائر كبيرة لأسهم شركات التكنولوجيا .. و زوكربيرغ يفقد 7 مليارات دولار خلال ساعات

عاد موقع التواصل الاجتماعي الرائد "فيسبوك" للعمل بعد ساعات من التعطل طال ملايين المستخدمين حول العالم، وتضاربت المعلومات حول عودة تطبيقي "انستغرام " و "واتساب" حيث أفادت تقارير بعودة متعثرة للتطبيقين في بعض المناطق حول العالم . وأفادت وسائل اعلام بأن "واتساب" عاد للعمل لدقائق قبل ان يتعطل مرة أخرى ثم يعود للعمل مع تطبيق "انستغرام " بشكل شبه تام .

وكانت منصات عملاق التواصل الاجتماعي الأزرق "فيسبوك" ومنصتيه التابعتين "انستغرام" و"واتساب" تعطلت بشكل مفاجئ مساء الاثنين، وسط تساؤلات عما اذا كان ذلك نتيجة لخلل داخلي أم ان ما حدث نتيجة هجوم الكتروني "سيبراني". وبعد صمت مطبق من الشركة الأم حول سبب العطل والانقطاعات، قال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في فيسبوك أن العودة للعمل 100 % ستستغرق وقتا ، فيما أعلن قسم الهندسة في الموقع، عودة الخدمة لتطبيقاته بشكل تدريجي. وبعد طول انتظار اصدر "فيسبوك" بيانا عبر تغريدة على المنصة المنافسة "تويتر" وقدم اعتذارا لمستخدميه و"قال : نحن اسفون ، لقد كنا نعمل بجد لاستعادة إمكانية الدخول الى تطبيقاتنا وخدماتنا، ويسعدنا ان نعلن انها عادت للعمل عبر الانترنت الآن. شكرا لكم لتحملكم ذلك معنا".

وقبل ذلك بساعات كان "فيسبوك" استخدم "تويتر " أيضا للإعلان عن تعرضه لعطل منع الملايين من الوصول الى حساباتهم ، وقال انه يعمل على اصلاح العطل. وجاء فيها "نحن ندرك ان بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول الى تطبيقاتنا ومنتجاتنا نحن نعمل على اصلاح العطل وإعادة الأمور الى طبيعتها في اسرع وقت". فيما قالت تغريدة ل"انستغرام" انه يعمل على اصلاح الخلل وان الأمر يحتاج الى صبر.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قالت إن "فيسبوك" أرسلت فريقا مصغرا من الموظفين إلى مركز بيانات الشركة في كاليفورنيا لإعادة تفعيل خوادم الشركة يدويا.

وفور تواتر اخبار الأعطال، تراجعت أسهم "فيسبوك" بنحو 6 % بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي "إنستغرام" و"واتساب"، حيث انخفض سهم "فيسبوك" إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.على الاقل .

وقدر خبراء خسارة صاحب شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ بأكثر من 7 مليارات دولار خلال ساعات التعطل، فيما قال خبير اقتصادي لقناة الجزيرة إن "فيسبوك" كان يخسر نصف مليون دولار كل دقيقة ، قبل ان تغلق الأسواق الأميركية على خسائر فادحة قادتها أسهم مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تراجعت أسهم شركة "تويتر" بأكثر من 6%، وأسهم شركتي "غوغل" و"أمازون" بأكثر من 2% بعد تسجيل أعطال في منصاتها.

وبالتزامن مع تعطل "فيسبوك" نقلت رويترز بلاغات عن مشاكل طالت أيضا مواقع "امازون" و"يوتيوب" و"نتفليكس" وتطبيق "سناب تشات"