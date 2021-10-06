تقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح برغبة بشأن مساواة الأئمة والمؤذنين من فئة غير محددي الجنسية بزملائهم الخليجيين من حيث الراتب والبدلات ومكافأة نهاية الخدمة، جاء في مقدمته ما يلي: يعاني قطاع المساجد من عزوف الكويتيين عن مهنة المؤذن رغم الامتيازات التي أقرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتحفيز أبناء الكويتيين على الانخراط في هذه الوظائف.

ونظرا لوجود شباب من فئة غير محددي الجنسية من أبناء الكويتيات وكذلك من لهم صلة قرابة مع كويتيين وكذلك أبناء رجال الجيش والشرطة يعملون بمهنة من لهم صلة قرابة مع كويتيين وكذلك أبناء رجال الجيش والشرطة يعملون بمهنة أئمة أو مؤذن في قطاع المساجد إلا أن رواتبهم لا تفي بحاجاتهم المعيشية، لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «مساواة الأئمة والمؤذنين من فئة غير محددي الجنسية بزملائهم من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الراتب والبدلات ومكافأة نهاية الخدمة».