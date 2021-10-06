محمود عيسى

استأنفت الخطوط الجوية الباكستانية رحلاتها يوم الاثنين الماضي من وإلى الكويت، وذلك بعد توقف دام لمدة 5 أشهر حسب ما ذكرته صحيفة باكستان توداي، بعد أن رفعت الكويت قيود السفر المفروضة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا.



ونقلت الصحيفة عن بيان أصدرته الخطوط الجوية الباكستانية قوله: «تستأنف الخطوط الجوية الباكستانية عملياتها بين باكستان والكويت بواقع رحلتين أسبوعيا».

وأشاد البيان بالجهود التي بذلها السفير الكويتي لدى إسلام أباد ووزارة الخارجية الباكستانية وسفيرها لدى الكويت لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.



من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الباكستانية أرشد مالك عن شكره لوزير الطيران وسكرتير إدارة الطيران وقسم الطيران في باكستان على الدور الفاعل الذي قاموا به والذي أدى الى استئناف العمليات الجوية.



كما نوه بالجهود الخاصة التي بذلتها الجهات الديبلوماسية المعنية ومنها سفير الكويت لدى باكستان ووزارة الخارجية الباكستانية وسفير باكستان لدى الكويت لتقديم كل المساعدة الممكنة والتي تكللت بالنجاح، وفي تغريدة له على حسابه على تويتر، تعهد الرئيس التنفيذي بأن تواصل شركته خدمة المواطنين الباكستانيين والمسافرين بكل التزام وتفان مهنيين.